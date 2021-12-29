Отправлено: - 01:59

или предпринимателям надоест каждому клиенту переводить и они сами напишут на русском языке тоже

[Исправлено: Серый волк, 29.12.2021 - 23:00]

Цитата:Никто ещё не видел бумажки на двери с надписью "Ушла на 5 минут" на других языках?Если кто видел обязательно выкладывайте как она выглядит. Интересно ведь!Ой я даже знаю у кого пукан боярышником рвать будет...Пока нурлыкуны копят газы смотрим о ЖД транспорте цивилизованной страны.Там где на русском языке говорят нечасто, и надписей на нем почти нет.Да, в столице, в Вашингтоне, даже нет высокой платформы, прям в точности как в Кустанае. Ну почти в точности!Те, кто вырос в железнодорожной державе, и сейчас привык к Сапсанам, МЦК и МЦД, к повсеместным высоким платформам на сотни км от двух столиц, не ругайте их сильно.Они маленькая железнодорожная держава в отличии от нас.Они ещё растут и очень стараются и вагоны сделали комфортные, правда без системы стабилизации. но все равно очень старались.