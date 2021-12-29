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≡ Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43175
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 21:29
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Одно из нововведений предусматривает размещение объявлений, рекламы, прейскурантов, ценников, меню, указателей и другой визуальной информации на государственном языке, при необходимости - на русском и (или) других языках.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7429
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 23:55
#15
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Два в одном в будущем..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
600
Re: Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 23:57
#16
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Цитата:
Козлов я:
Если уж Токаев на второй день после встречи с Путиным подписал этот закон - значит плохи дела... и не только у русского языка


Верной дорогой идете, товарищи!

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14619
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 30.12.21 - 00:23
#17
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Цитата:
111:
АЭС..

Ну все, привет АЭС. Русский - пока, пока)) Попрощался уже? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14619
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 30.12.21 - 00:25
#18
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Картинку не видно
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
129
Re: Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 30.12.21 - 00:54
#19
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Или привыкнем, или предпринимателям надоест каждому клиенту переводить и они сами напишут на русском языке тоже. Выход есть всегда. Главное - не пойти по пути хохлов.
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