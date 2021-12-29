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Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43175
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 21:29
Одно из нововведений предусматривает размещение объявлений, рекламы, прейскурантов, ценников, меню, указателей и другой визуальной информации на государственном языке, при необходимости - на русском и (или) других языках.
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Re: Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 21:29
Иногда на пиво смотрю, по казахски и не понимаю сколько там градусов..
Так мелко..
Вообще нужны буквы более крупные..
Издевательство над языком получается..
Так мелко..
Вообще нужны буквы более крупные..
Издевательство над языком получается..
Re: Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 21:42
Цитата:
А на других языках там градус не указан?))
111:
А на других языках там градус не указан?))
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 21:47
Цитата:
Заклеено..
На многих товарах заклеивают другие языки и клей еще такой гадкий..
maxsaf:
других языках там градус не указан?
других языках там градус не указан?
Заклеено..
На многих товарах заклеивают другие языки и клей еще такой гадкий..
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 21:59
Цитата:
Ну поздравляю, че...
111:
На многих товарах заклеивают другие языки
На многих товарах заклеивают другие языки
Ну поздравляю, че...
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 22:18
Цитата:
Меня то че поздравлять, мне лишь бы градусы, 4 или 4.2..
Вот сейчас немецкое, 4..
Приятно пьется..
Но в этом магазине не заклеивали, тут сразу этикетка идет на русском и казахском с завода, которому заказали этикетки..
Немцы любят деньги..
maxsaf:
Ну поздравляю, че...
Ну поздравляю, че...
Меня то че поздравлять, мне лишь бы градусы, 4 или 4.2..
Вот сейчас немецкое, 4..
Приятно пьется..
Но в этом магазине не заклеивали, тут сразу этикетка идет на русском и казахском с завода, которому заказали этикетки..
Немцы любят деньги..
Re: Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 22:21
Цитата:
Быстрее казак тили выучишь
111:
Меня то че поздравлять
Меня то че поздравлять
Быстрее казак тили выучишь
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 22:41
Цитата:
Цифры, они важны..
Я даже на китайском их понимаю...
Главное не перепутать с суслом или как его, которое целых 9.5..
Прочитал, Экстроактивность что ли..
maxsaf:
Быстрее казак тили выучишь
Быстрее казак тили выучишь
Цифры, они важны..
Я даже на китайском их понимаю...
Главное не перепутать с суслом или как его, которое целых 9.5..
Прочитал, Экстроактивность что ли..
Re: Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 23:16
Цитата:
Вот так и на вывесках будет. А "в случае необходимости" - фигня это все. Не будет никакой необходимости. Скажут: иди учи))
111:
На многих товарах заклеивают другие языки
На многих товарах заклеивают другие языки
Вот так и на вывесках будет. А "в случае необходимости" - фигня это все. Не будет никакой необходимости. Скажут: иди учи))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1115
Re: Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 23:24
Где-то покрылись волдырями бёдра ВЧКушки и её последователей. От счастья, что сделан ещё шаг в сторону от "колонизаторов".
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2650
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 23:27
Если уж Токаев на второй день после встречи с Путиным подписал этот закон - значит плохи дела... и не только у русского языка.
Re: Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 23:49
Цитата:
А Путин так не считает)
Козлов я:
значит плохи дела... и не только у русского языка.
значит плохи дела... и не только у русского языка.
А Путин так не считает)
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 23:50
Цитата:
Откуда?
АЭС вместо языка..
Просто был торг .
Козлов я:
значит плохи дела
значит плохи дела
Откуда?
АЭС вместо языка..
Просто был торг .
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 23:52
Цитата:
А ты сам то че выбрал?))
111:
Откуда? АЭС вместо языка.. Просто был торг .
Откуда? АЭС вместо языка.. Просто был торг .
А ты сам то че выбрал?))
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 23:54
Цитата:
АЭС..
maxsaf:
ты сам то че выбрал?))
ты сам то че выбрал?))
АЭС..
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