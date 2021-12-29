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≡ Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43175
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 21:29
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Одно из нововведений предусматривает размещение объявлений, рекламы, прейскурантов, ценников, меню, указателей и другой визуальной информации на государственном языке, при необходимости - на русском и (или) других языках.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7429
Re: Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 21:29
#1
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Иногда на пиво смотрю, по казахски и не понимаю сколько там градусов..
Так мелко..
Вообще нужны буквы более крупные..
Издевательство над языком получается..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14619
Re: Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 21:42
#2
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Цитата:
111:

А на других языках там градус не указан?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7429
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 21:47
#3
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Цитата:
maxsaf:
других языках там градус не указан?

Заклеено..
На многих товарах заклеивают другие языки и клей еще такой гадкий..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14619
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 21:59
#4
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Цитата:
111:
На многих товарах заклеивают другие языки

Ну поздравляю, че...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7429
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 22:18
#5
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Цитата:
maxsaf:
Ну поздравляю, че...

Меня то че поздравлять, мне лишь бы градусы, 4 или 4.2..
Вот сейчас немецкое, 4..
Приятно пьется..
Но в этом магазине не заклеивали, тут сразу этикетка идет на русском и казахском с завода, которому заказали этикетки..
Немцы любят деньги..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14619
Re: Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 22:21
#6
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Цитата:
111:
Меня то че поздравлять

Быстрее казак тили выучишь :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7429
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 22:41
#7
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Цитата:
maxsaf:
Быстрее казак тили выучишь

Цифры, они важны..
Я даже на китайском их понимаю...
Главное не перепутать с суслом или как его, которое целых 9.5..
Прочитал, Экстроактивность что ли..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14619
Re: Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 23:16
#8
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Цитата:
111:
На многих товарах заклеивают другие языки

Вот так и на вывесках будет. А "в случае необходимости" - фигня это все. Не будет никакой необходимости. Скажут: иди учи))
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1115
Re: Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 23:24
#9
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Где-то покрылись волдырями бёдра ВЧКушки и её последователей. От счастья, что сделан ещё шаг в сторону от "колонизаторов".
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2650
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 23:27
#10
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Если уж Токаев на второй день после встречи с Путиным подписал этот закон - значит плохи дела... и не только у русского языка. :-(
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14619
Re: Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 23:49
#11
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Цитата:
Козлов я:
значит плохи дела... и не только у русского языка.

А Путин так не считает)


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7429
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 23:50
#12
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Цитата:
Козлов я:
значит плохи дела

Откуда?
АЭС вместо языка..
Просто был торг .
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14619
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 23:52
#13
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Цитата:
111:
Откуда? АЭС вместо языка.. Просто был торг .

А ты сам то че выбрал?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7429
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 23:54
#14
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Цитата:
maxsaf:
ты сам то че выбрал?))

АЭС..
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