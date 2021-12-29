Отправлено: - 22:18

maxsaf:

Ну поздравляю, че...

Цитата:Меня то че поздравлять, мне лишь бы градусы, 4 или 4.2..Вот сейчас немецкое, 4..Приятно пьется..Но в этом магазине не заклеивали, тут сразу этикетка идет на русском и казахском с завода, которому заказали этикетки..Немцы любят деньги..