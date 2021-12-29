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Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и драки малышей в Алматы
Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и драки малышей в Алматы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43175
Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и драки малышей в Алматы
Отправлено: 29.12.21 - 16:57
Специальная комиссия проверит работу детских садов в Казахстане после ЧП в Алматы. В состав специальной комиссии войдут представители Департаментa по обеспечению качества в сфере образования, эксперты, методисты и общественники.
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Re: Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и...
Отправлено: 29.12.21 - 16:57
Что, творица, в Казахстане!...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 765
Re: Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и...
Отправлено: 29.12.21 - 18:39
Этого достаточно, чтобы знать об этой стране...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 203
Re: Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и...
Отправлено: 29.12.21 - 18:41
что спрашиваете творится? а нефиг всякие расстрельные сцены разыгрывать в садиках. вот отсюда может и растут ноги.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 600
Re: Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и...
Отправлено: 29.12.21 - 19:11
[img]Еще один скандальный инцидент произошел в одном из дошкольных учреждений Алматы 24 декабря - дети избили одногруппника.
Источник:
[/img]
Нормально дети тренируются с детства. Вдруг в как в Рудном подойдут к магазину по пояс голые не видевшие воспитания молодчики и начнут качать свой шовинистические права... правда потом без зубов любят жаловаться и по судам бегать
Источник:
Нормально дети тренируются с детства. Вдруг в как в Рудном подойдут к магазину по пояс голые не видевшие воспитания молодчики и начнут качать свой шовинистические права... правда потом без зубов любят жаловаться и по судам бегать
Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и драки малышей в Алматы
Отправлено: 29.12.21 - 19:56
Цитата:
ВЧКушка, вот ты с детства, свои
мозги не - тренировала...
Хотя, о чём я.Тренировать то -
у тебя - нечего...
ПолиграфЪ Боярышников:
Нормально дети тренируются с детства.
Нормально дети тренируются с детства.
ВЧКушка, вот ты с детства, свои
мозги не - тренировала...
Хотя, о чём я.Тренировать то -
у тебя - нечего...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8311
Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и драки малышей в Алматы
Отправлено: 29.12.21 - 20:07
Цитата:
У вас всё с головой нормально?Цитата:
И что? Неззя или как? Это хозяину магазина решать, как и кому в магазин входить, а не обывателям на входе.Цитата:
Ну вы бы для начала сменили бы свой аватар, а то такой шовинистский. Цитата:
Да вы тут и с зубами, а толку мало. Представить страшно, что было бы, оставь вас без зубов.
ПолиграфЪ Боярышников:
Нормально дети тренируются с детства
Нормально дети тренируются с детства
У вас всё с головой нормально?Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вдруг в как в Рудном подойдут к магазину по пояс голые
Вдруг в как в Рудном подойдут к магазину по пояс голые
И что? Неззя или как? Это хозяину магазина решать, как и кому в магазин входить, а не обывателям на входе.Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
и начнут качать свой шовинистические права...
и начнут качать свой шовинистические права...
Ну вы бы для начала сменили бы свой аватар, а то такой шовинистский. Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
правда потом без зубов любят жаловаться и по судам бегать
правда потом без зубов любят жаловаться и по судам бегать
Да вы тут и с зубами, а толку мало. Представить страшно, что было бы, оставь вас без зубов.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7429
Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и драки малышей в Алматы
Отправлено: 29.12.21 - 22:09
В детсадах свои помидоры, помню что было, было может не так же, но так же порой, и на подоконник голого мальчика ставила воспиталка, и на девчонок мы во время сончаса засматривались..
Ну а жестокость..
У детей это очень жестоко, не скрывают своиз чувств..
Ну а жестокость..
У детей это очень жестоко, не скрывают своиз чувств..
Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и драки малышей в Алматы
Отправлено: 29.12.21 - 22:18
Цитата:
Конечно детская жестокость это нормально. Для таких нормальных даже спец школы есть. Нормальные такие.
111:
У детей это очень жестоко, не скрывают своиз чувств..
У детей это очень жестоко, не скрывают своиз чувств..
Конечно детская жестокость это нормально. Для таких нормальных даже спец школы есть. Нормальные такие.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1115
Re: Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и...
Отправлено: 29.12.21 - 23:38
Цитата:
Эх, сколько же в тебе желчи! Смотри, не захлебнись ею!Вдруг доктора из шовинистов тебя лечить будут...
ПолиграфЪ Боярышников:
Эх, сколько же в тебе желчи! Смотри, не захлебнись ею!Вдруг доктора из шовинистов тебя лечить будут...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7429
Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и драки малышей в Алматы
Отправлено: 29.12.21 - 23:48
Цитата:
Хех..
Тебе не понять, что дети врать не могут?
А вот надо бы..
maxsaf:
Для таких нормальных даже спец школы есть. Нормальные
Для таких нормальных даже спец школы есть. Нормальные
Хех..
Тебе не понять, что дети врать не могут?
А вот надо бы..
Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и драки малышей в Алматы
Отправлено: 29.12.21 - 23:51
Цитата:
Причем тут враньё если речь о насилии?
111:
Тебе не понять, что дети врать не могут? А вот надо бы..
Тебе не понять, что дети врать не могут? А вот надо бы..
Причем тут враньё если речь о насилии?
-
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