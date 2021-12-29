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Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и драки малышей в Алматы
Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и драки малышей в Алматы
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