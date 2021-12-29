Отправлено: - 20:07

ПолиграфЪ Боярышников:

Нормально дети тренируются с детства

ПолиграфЪ Боярышников:

Вдруг в как в Рудном подойдут к магазину по пояс голые

ПолиграфЪ Боярышников:

и начнут качать свой шовинистические права...

ПолиграфЪ Боярышников:

правда потом без зубов любят жаловаться и по судам бегать

Цитата:У вас всё с головой нормально?Цитата:И что? Неззя или как? Это хозяину магазина решать, как и кому в магазин входить, а не обывателям на входе.Цитата:Ну вы бы для начала сменили бы свой аватар, а то такой шовинистский.Цитата:Да вы тут и с зубами, а толку мало. Представить страшно, что было бы, оставь вас без зубов.