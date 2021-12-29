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≡ «Все в пределах обвинения» - Ходатайство управления образования по уголовному делу замруководителя ведомства рассмотрел суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43175
«Все в пределах обвинения» - Ходатайство управления образования по уголовному делу замруководителя ведомства рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 16:24
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В ходатайстве просили исключить управление образования из числа потерпевших, так как госучреждению не нанесли материальный ущерб. Но судья привел аргументы против такой позиции.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14982
Re: «Все в пределах обвинения» - Ходатайство управления...
Отправлено: 29.12.21 - 16:24
#1
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фокус не удался.
у руководителя управления образования.
похоже тоже привлекут.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2308
Re: «Все в пределах обвинения» - Ходатайство управления...
Отправлено: 29.12.21 - 22:11
#2
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Цитата:
alex_60:
похоже тоже привлекут.


Не должны: скорее всего, она автоматически должна подать заявления об увольненийй, по норме закона: - если непосредственный подчинённый совершил уголовное или коррупционное преступление, то руководитель уходит с работы.
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