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≡ Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и драки малышей в Алматы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43175
Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и драки малышей в Алматы
Отправлено: 29.12.21 - 16:57
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Специальная комиссия проверит работу детских садов в Казахстане после ЧП в Алматы. В состав специальной комиссии войдут представители Департаментa по обеспечению качества в сфере образования, эксперты, методисты и общественники.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23714
Re: Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и...
Отправлено: 29.12.21 - 16:57
#1
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Что, творица, в Казахстане!... :-o
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
765
Re: Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и...
Отправлено: 29.12.21 - 18:39
#2
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Этого достаточно, чтобы знать об этой стране...
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
203
Re: Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и...
Отправлено: 29.12.21 - 18:41
#3
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что спрашиваете творится? а нефиг всякие расстрельные сцены разыгрывать в садиках. вот отсюда может и растут ноги.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
599
Re: Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и...
Отправлено: 29.12.21 - 19:11
#4
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[img]Еще один скандальный инцидент произошел в одном из дошкольных учреждений Алматы 24 декабря - дети избили одногруппника.

Источник: [/img]
Нормально дети тренируются с детства. Вдруг в как в Рудном подойдут к магазину по пояс голые не видевшие воспитания молодчики и начнут качать свой шовинистические права... правда потом без зубов любят жаловаться и по судам бегать
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23714
Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и драки малышей в Алматы
Отправлено: 29.12.21 - 19:56
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Нормально дети тренируются с детства.

ВЧКушка, вот ты с детства, свои
мозги не - тренировала... :-o
Хотя, о чём я.Тренировать то -
у тебя - нечего... :lol: :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8311
Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и драки малышей в Алматы
Отправлено: 29.12.21 - 20:07
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Нормально дети тренируются с детства

У вас всё с головой нормально?Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вдруг в как в Рудном подойдут к магазину по пояс голые

И что? Неззя или как? Это хозяину магазина решать, как и кому в магазин входить, а не обывателям на входе.Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
и начнут качать свой шовинистические права...

Ну вы бы для начала сменили бы свой аватар, а то такой шовинистский. :lol: Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
правда потом без зубов любят жаловаться и по судам бегать

Да вы тут и с зубами, а толку мало. Представить страшно, что было бы, оставь вас без зубов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7424
Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и драки малышей в Алматы
Отправлено: 29.12.21 - 22:09
#7
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В детсадах свои помидоры, помню что было, было может не так же, но так же порой, и на подоконник голого мальчика ставила воспиталка, и на девчонок мы во время сончаса засматривались..
Ну а жестокость..
У детей это очень жестоко, не скрывают своиз чувств..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14613
Детсады Казахстана проверят после суицида воспитателя и драки малышей в Алматы
Отправлено: 29.12.21 - 22:18
#8
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Цитата:
111:
У детей это очень жестоко, не скрывают своиз чувств..

Конечно детская жестокость это нормально. Для таких нормальных даже спец школы есть. Нормальные такие. :lol:
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