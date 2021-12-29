Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.12.21 - 15:09
Цитата:
Сейчас, только на них одна надежда, не времена же правления Герхарда Шрёдера.
drakon:
Я знал, что только США, нас - спасёт...
Я знал, что только США, нас - спасёт...
Сейчас, только на них одна надежда, не времена же правления Герхарда Шрёдера.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8311
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.12.21 - 15:21
Цитата:
Я ржу в голос! Эти танкеры ещё не известно где "приземлятся". Да и это пшик, Германия реверсом продаёт газ на Польшу.
Kairat stayer:
Сейчас, только на них одна надежда
Сейчас, только на них одна надежда
Я ржу в голос! Эти танкеры ещё не известно где "приземлятся". Да и это пшик, Германия реверсом продаёт газ на Польшу.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.12.21 - 15:24
Цитата:
Ну, посмотрим, не переживайте пожалуйста. Они же могут точно повторить!
Могут повторить поставки газа!
elektron:
Эти танкеры ещё не известно где "приземлятся". Да и это пшик...
Эти танкеры ещё не известно где "приземлятся". Да и это пшик...
Ну, посмотрим, не переживайте пожалуйста. Они же могут точно повторить!
Могут повторить поставки газа!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.12.21 - 15:27
Цитата:
Цитата:
Посмотрим, кто будет смеяться последним!
elektron:
Я ржу в голос!
Я ржу в голос!
Цитата:
Kairat stayer:
Ну, посмотрим...
Ну, посмотрим...
Посмотрим, кто будет смеяться последним!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8311
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.12.21 - 15:29
Цитата:
Конечно могут, если цена будет устраивать. Изначально на Азию вроде направлялись. Но после поднятия цены в Европе, перенаправили. Сейчас цена падает, опять на азию перенаправить могут. Это не США, а частные компании манипулируют.
тут если что.
Kairat stayer:
Могут повторить поставки газа!
Могут повторить поставки газа!
Конечно могут, если цена будет устраивать. Изначально на Азию вроде направлялись. Но после поднятия цены в Европе, перенаправили. Сейчас цена падает, опять на азию перенаправить могут. Это не США, а частные компании манипулируют.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.12.21 - 15:32
Цитата:
Всё отслеживаю, в курсе, посмотрим. Отметил же выше, что не должны замёрзнуть, США помогут точно.
elektron:
Конечно могут, если цена будет устраивать. Изначально на Азию вроде направлялись. Но после поднятия цены в Европе, перенаправили. Сейчас цена падает, опять на азию перенаправить могут.
Конечно могут, если цена будет устраивать. Изначально на Азию вроде направлялись. Но после поднятия цены в Европе, перенаправили. Сейчас цена падает, опять на азию перенаправить могут.
Всё отслеживаю, в курсе, посмотрим. Отметил же выше, что не должны замёрзнуть, США помогут точно.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.12.21 - 15:41
Цитата:
Несколько лет тому назад мы с вами беседовали в разные периоды на счёт газа и фейерверков на Новый Год.
По использованию газы вы сказали, что для потребителя все равно. Как я понимаю есть договора на определённый период по цене заключенные с поставщиками, последние их выполняют. Тогда я сказал, что для нас экспортёров газа, лучше когда цены на рынке высокие.
По фейерверкам вы сказали, если не ошибаюсь, что с бюджета деньги не выделяются, мол граждане сами выходят на улицы и запускают салюты и.т.д. Я в свою отметил, что у нас народ к бесплатным удовольствиям на площади привык, ну и из народа пиротехники запускают. Это до коронавируса было.
elektron:
Несколько лет тому назад мы с вами беседовали в разные периоды на счёт газа и фейерверков на Новый Год.
По использованию газы вы сказали, что для потребителя все равно. Как я понимаю есть договора на определённый период по цене заключенные с поставщиками, последние их выполняют. Тогда я сказал, что для нас экспортёров газа, лучше когда цены на рынке высокие.
По фейерверкам вы сказали, если не ошибаюсь, что с бюджета деньги не выделяются, мол граждане сами выходят на улицы и запускают салюты и.т.д. Я в свою отметил, что у нас народ к бесплатным удовольствиям на площади привык, ну и из народа пиротехники запускают. Это до коронавируса было.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.12.21 - 15:59
Цитата:
Да, почти три года прошло.
Подробнее здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 29.12.2021 - 16:01]
Kairat stayer:
По фейерверкам вы сказали, если не ошибаюсь, что с бюджета деньги не выделяются, мол граждане сами выходят на улицы и запускают салюты и.т.д. Я в свою отметил, что у нас народ к бесплатным удовольствиям на площади привык, ну и из народа пиротехники запускают. Это до коронавируса было.
По фейерверкам вы сказали, если не ошибаюсь, что с бюджета деньги не выделяются, мол граждане сами выходят на улицы и запускают салюты и.т.д. Я в свою отметил, что у нас народ к бесплатным удовольствиям на площади привык, ну и из народа пиротехники запускают. Это до коронавируса было.
Да, почти три года прошло.
Подробнее здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 29.12.2021 - 16:01]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8311
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.12.21 - 16:27
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14982
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.12.21 - 16:37
Цитата:
встань с дивана, хватит отстлеживать все,
иди на лыжах покатайся.
Kairat stayer:
Всё отслеживаю
Всё отслеживаю
встань с дивана, хватит отстлеживать все,
иди на лыжах покатайся.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4463
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.12.21 - 18:27
Нифигаси сколько пропустил красных лозунгов !!!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать