Отправлено: - 17:25

maxsaf:

Ну теперь уж точно надо выяснить, сколько ещё народу проживает на дачах и в каких условиях

Цитата:Власти сделают еще проще. Повыгоняют всех и все. Нет людей на даче, нет проблем. Все в нашем духе.