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≡ Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43174
Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Отправлено: 29.12.21 - 12:33
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Про подвиг Олег Пирога, не читал только слепой, особливо порадовало как аким области пиарится возле мальчика, и грамоту вручил, ноутбук вручил, погорельцам ключи от квартиры 3-комнатной, и главный приз АВТОМОБИЛЬ Олегу вручил Архимед Бегежанович.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14982
Re: Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Отправлено: 29.12.21 - 12:33
#1
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эх, автор,
такой большой и такой
как маленький.
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
518
Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Отправлено: 29.12.21 - 13:38
#2
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Цитата:
alex_60:
эх, автор, такой большой и такой как маленький.

Alex_60 Полностью поддерживаю вас!
А Аким Архимед Бегежанович в данном случае молодец!
Все сделал правильно и оперативно!
Олег Пирога - Мужчина!

[Исправлено: Кушмурунец23, 29.12.2021 - 13:54]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14606
Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Отправлено: 29.12.21 - 14:01
#3
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Ну теперь уж точно надо выяснить, сколько ещё народу проживает на дачах и в каких условиях. Подарки подарками, но жизни дороже, а мороз давит...
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3075
Re: Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Отправлено: 29.12.21 - 17:25
#4
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Цитата:
maxsaf:
Ну теперь уж точно надо выяснить, сколько ещё народу проживает на дачах и в каких условиях

Власти сделают еще проще. Повыгоняют всех и все. Нет людей на даче, нет проблем. Все в нашем духе.
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