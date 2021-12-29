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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2517
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.12.21 - 15:09
#5881
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Цитата:
drakon:
Я знал, что только США, нас - спасёт...


Сейчас, только на них одна надежда, не времена же правления Герхарда Шрёдера.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8310
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.12.21 - 15:21
#5882
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Цитата:
Kairat stayer:
Сейчас, только на них одна надежда

Я ржу в голос! :lol: Эти танкеры ещё не известно где "приземлятся". Да и это пшик, Германия реверсом продаёт газ на Польшу. :lol:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2517
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.12.21 - 15:24
#5883
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Цитата:
elektron:
Эти танкеры ещё не известно где "приземлятся". Да и это пшик...


Ну, посмотрим, не переживайте пожалуйста. Они же могут точно повторить!

Могут повторить поставки газа!
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2517
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.12.21 - 15:27
#5884
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Цитата:
elektron:
Я ржу в голос!


Цитата:
Kairat stayer:
Ну, посмотрим...


Посмотрим, кто будет смеяться последним!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8310
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.12.21 - 15:29
#5885
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Цитата:
Kairat stayer:
Могут повторить поставки газа!

Конечно могут, если цена будет устраивать. Изначально на Азию вроде направлялись. Но после поднятия цены в Европе, перенаправили. Сейчас цена падает, опять на азию перенаправить могут. Это не США, а частные компании манипулируют. тут если что. :lol:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2517
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.12.21 - 15:32
#5886
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Цитата:
elektron:
Конечно могут, если цена будет устраивать. Изначально на Азию вроде направлялись. Но после поднятия цены в Европе, перенаправили. Сейчас цена падает, опять на азию перенаправить могут.


Всё отслеживаю, в курсе, посмотрим. Отметил же выше, что не должны замёрзнуть, США помогут точно.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2517
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.12.21 - 15:41
#5887
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Цитата:
elektron:


Несколько лет тому назад мы с вами беседовали в разные периоды на счёт газа и фейерверков на Новый Год.

По использованию газы вы сказали, что для потребителя все равно. Как я понимаю есть договора на определённый период по цене заключенные с поставщиками, последние их выполняют. Тогда я сказал, что для нас экспортёров газа, лучше когда цены на рынке высокие.

По фейерверкам вы сказали, если не ошибаюсь, что с бюджета деньги не выделяются, мол граждане сами выходят на улицы и запускают салюты и.т.д. Я в свою отметил, что у нас народ к бесплатным удовольствиям на площади привык, ну и из народа пиротехники запускают. Это до коронавируса было.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2517
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.12.21 - 15:59
#5888
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Цитата:
Kairat stayer:
По фейерверкам вы сказали, если не ошибаюсь, что с бюджета деньги не выделяются, мол граждане сами выходят на улицы и запускают салюты и.т.д. Я в свою отметил, что у нас народ к бесплатным удовольствиям на площади привык, ну и из народа пиротехники запускают. Это до коронавируса было.


Да, почти три года прошло.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 29.12.2021 - 16:01]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8310
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.12.21 - 16:27
#5889
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Цитата:
Kairat stayer:
США помогут точно.

:lol: :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14982
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.12.21 - 16:37
#5890
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Цитата:
Kairat stayer:
Всё отслеживаю


встань с дивана, хватит отстлеживать все,
иди на лыжах покатайся.
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