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≡ Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43174
Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 13:52
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Отмену праздничного салюта объяснили "текущей эпидемиологической ситуацией в стране, в целях профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции при массовых скоплениях граждан".
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2649
Re: Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 15:09
#15
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Цитата:
yudjin:
Ну, да это же не громыхнуть на день незалэжности, потешив своё нурлыкуние. Смотрю статистику: 27 декабря - 7 случаев на всю область 16 декабря - 54 случая в области. ГДЕ ЛОГИКА????




Если сравнить эти два случая, то приходишь к мысли - не ту страну назвали Гондурасом...
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11833
Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 15:29
#16
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Наконец в одном из темных как по приказу городов озвучили то, что давно уже все подозревали.

Цитата:
"Такое впечатление, что кто-то съедает прошлогодние гирлянды. Где они", - задалась вопросом Карлыгаш Макатова. Читать далее:


Эврика!
Акиматы по всей стране захвачены гирляндоядными пришельцами!

В той далёкой Алматы ещё не знают, что в костанае, видимо из-за нехватки прошлогодних гирлянд пришельцы ещё более опасные.
Когда нет гирлянд они целыми улицами выгрызают деревья в городе.

И похоже это вакцинами не лечится.



И они это уже давно и стабильно делают. Скоро заразят остальных.


[Исправлено: Серый волк, 29.12.2021 - 12:41]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11833
Re: Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 15:55
#17
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Трейлер фильма о том как бороться с пришельцами.


Советую выбрать в любом онлайн кинотеатре и посмотреть на Новый год, раз уж все развлечения отменяются.
:lol:

P.S.
Черт! А ведь самый крупный кинотеатр Азии "Кустанай" тоже они в области ликвидировали! И похоже не случайно!!!
:lol: :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
597
Re: Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 16:15
#18
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Правильно! Низвести на нет этот языческий праздник! У нас есть НАУРЫЗ!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14982
Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 16:21
#19
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
У нас есть НАУРЫЗ!


кто такие "у нас"?
ну режьте баранов и засовывайте их в себя.
Новый год к вашим баранам отношения не имеет.
боярышником кстати затарилась на Новый год?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8310
Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 16:21
#20
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Низвести на нет этот языческий праздник!

А вы точно против именно языческих праздников? ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14982
Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 16:26
#21
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Цитата:
elektron:
вы точно против именно языческих праздников?


ты это, такие сложные вопросы не задавай. ей.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8021
Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 16:35
#22
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Низвести на нет этот языческий праздник!

А давайте все припрёмся в новогоднюю ночь к вчкушке, поздравим её, раздавим фуфырик боярышника и посмотрим как у неё нет языческого праздника?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14982
Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 16:41
#23
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Цитата:
yudjin:
и посмотрим как у неё нет языческого праздника?


оливье, селедка под шубой..
все как в Златоусте.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
96
Re: Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 17:18
#24
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А я предлагаю самим жахнуть салют на центральной площади. Пусть бедный акимат порадуется на НГ. 8-)
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