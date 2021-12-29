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Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43174
Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 13:52
Отмену праздничного салюта объяснили "текущей эпидемиологической ситуацией в стране, в целях профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции при массовых скоплениях граждан".
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2649
Re: Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 15:09
Цитата:
Если сравнить эти два случая, то приходишь к мысли - не ту страну назвали Гондурасом...
yudjin:
Ну, да это же не громыхнуть на день незалэжности, потешив своё нурлыкуние. Смотрю статистику: 27 декабря - 7 случаев на всю область 16 декабря - 54 случая в области. ГДЕ ЛОГИКА????
Ну, да это же не громыхнуть на день незалэжности, потешив своё нурлыкуние. Смотрю статистику: 27 декабря - 7 случаев на всю область 16 декабря - 54 случая в области. ГДЕ ЛОГИКА????
Если сравнить эти два случая, то приходишь к мысли - не ту страну назвали Гондурасом...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11833
Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 15:29
Наконец в одном из темных как по приказу городов озвучили то, что давно уже все подозревали.
Цитата:
Эврика!
Акиматы по всей стране захвачены гирляндоядными пришельцами!
В той далёкой Алматы ещё не знают, что в костанае, видимо из-за нехватки прошлогодних гирлянд пришельцы ещё более опасные.
Когда нет гирлянд они целыми улицами выгрызают деревья в городе.
И похоже это вакцинами не лечится.
И они это уже давно и стабильно делают. Скоро заразят остальных.
[Исправлено: Серый волк, 29.12.2021 - 12:41]
Цитата:
"Такое впечатление, что кто-то съедает прошлогодние гирлянды. Где они", - задалась вопросом Карлыгаш Макатова. Читать далее:
Эврика!
Акиматы по всей стране захвачены гирляндоядными пришельцами!
В той далёкой Алматы ещё не знают, что в костанае, видимо из-за нехватки прошлогодних гирлянд пришельцы ещё более опасные.
Когда нет гирлянд они целыми улицами выгрызают деревья в городе.
И похоже это вакцинами не лечится.
И они это уже давно и стабильно делают. Скоро заразят остальных.
[Исправлено: Серый волк, 29.12.2021 - 12:41]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11833
Re: Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 15:55
Трейлер фильма о том как бороться с пришельцами.
Советую выбрать в любом онлайн кинотеатре и посмотреть на Новый год, раз уж все развлечения отменяются.
P.S.
Черт! А ведь самый крупный кинотеатр Азии "Кустанай" тоже они в области ликвидировали! И похоже не случайно!!!
Советую выбрать в любом онлайн кинотеатре и посмотреть на Новый год, раз уж все развлечения отменяются.
P.S.
Черт! А ведь самый крупный кинотеатр Азии "Кустанай" тоже они в области ликвидировали! И похоже не случайно!!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 597
Re: Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 16:15
Правильно! Низвести на нет этот языческий праздник! У нас есть НАУРЫЗ!
Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 16:21
Цитата:
кто такие "у нас"?
ну режьте баранов и засовывайте их в себя.
Новый год к вашим баранам отношения не имеет.
боярышником кстати затарилась на Новый год?
ПолиграфЪ Боярышников:
У нас есть НАУРЫЗ!
У нас есть НАУРЫЗ!
кто такие "у нас"?
ну режьте баранов и засовывайте их в себя.
Новый год к вашим баранам отношения не имеет.
боярышником кстати затарилась на Новый год?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8310
Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 16:21
Цитата:
А вы точно против именно языческих праздников?
ПолиграфЪ Боярышников:
Низвести на нет этот языческий праздник!
Низвести на нет этот языческий праздник!
А вы точно против именно языческих праздников?
Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 16:26
Цитата:
ты это, такие сложные вопросы не задавай. ей.
elektron:
вы точно против именно языческих праздников?
вы точно против именно языческих праздников?
ты это, такие сложные вопросы не задавай. ей.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8021
Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 16:35
Цитата:
А давайте все припрёмся в новогоднюю ночь к вчкушке, поздравим её, раздавим фуфырик боярышника и посмотрим как у неё нет языческого праздника?
ПолиграфЪ Боярышников:
Низвести на нет этот языческий праздник!
Низвести на нет этот языческий праздник!
А давайте все припрёмся в новогоднюю ночь к вчкушке, поздравим её, раздавим фуфырик боярышника и посмотрим как у неё нет языческого праздника?
Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 16:41
Цитата:
оливье, селедка под шубой..
все как в Златоусте.
yudjin:
и посмотрим как у неё нет языческого праздника?
и посмотрим как у неё нет языческого праздника?
оливье, селедка под шубой..
все как в Златоусте.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 96
Re: Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 17:18
А я предлагаю самим жахнуть салют на центральной площади. Пусть бедный акимат порадуется на НГ.
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