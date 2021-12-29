Отправлено: - 15:09

yudjin:

Ну, да это же не громыхнуть на день незалэжности, потешив своё нурлыкуние. Смотрю статистику: 27 декабря - 7 случаев на всю область 16 декабря - 54 случая в области. ГДЕ ЛОГИКА????

Цитата:Если сравнить эти два случая, то приходишь к мысли - не ту страну назвали Гондурасом...