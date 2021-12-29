Конечно могут, если цена будет устраивать. Изначально на Азию вроде направлялись. Но после поднятия цены в Европе, перенаправили. Сейчас цена падает, опять на азию перенаправить могут. Это не США, а частные компании манипулируют. тут если что.
Несколько лет тому назад мы с вами беседовали в разные периоды на счёт газа и фейерверков на Новый Год.
По использованию газы вы сказали, что для потребителя все равно. Как я понимаю есть договора на определённый период по цене заключенные с поставщиками, последние их выполняют. Тогда я сказал, что для нас экспортёров газа, лучше когда цены на рынке высокие.
По фейерверкам вы сказали, если не ошибаюсь, что с бюджета деньги не выделяются, мол граждане сами выходят на улицы и запускают салюты и.т.д. Я в свою отметил, что у нас народ к бесплатным удовольствиям на площади привык, ну и из народа пиротехники запускают. Это до коронавируса было.
Kairat stayer: По фейерверкам вы сказали, если не ошибаюсь, что с бюджета деньги не выделяются, мол граждане сами выходят на улицы и запускают салюты и.т.д. Я в свою отметил, что у нас народ к бесплатным удовольствиям на площади привык, ну и из народа пиротехники запускают. Это до коронавируса было.
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