Прогноз на 5 дней
ясно-25°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • З-ЮЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43171
Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 13:52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отмену праздничного салюта объяснили "текущей эпидемиологической ситуацией в стране, в целях профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции при массовых скоплениях граждан".
Читать новость

О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
206
Re: Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 13:52
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да не больно то и хотелось, прячьтесь дальше от барановирус по подвалам
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14975
Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 14:03
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в Астане вчера еще отменили,
так что никто и не сомневался.
но не сомневаюсь что город все таки раскрасится салютами,
ну и бенгальские огни тоже норм.
а по факту лицемерие власти,
типа 16 числа , тьфу даже писать не хочется.

[Исправлено: alex_60, 29.12.2021 - 14:14]
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8020
Re: Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 14:09
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
объяснили "текущей эпидемиологической ситуацией в стране

А что с ней? Вроде зеленая зона, единичные случаи...
Ну, да это же не громыхнуть на день незалэжности, потешив своё нурлыкуние.
Смотрю статистику:
27 декабря - 7 случаев на всю область
16 декабря - 54 случая в области.
ГДЕ ЛОГИКА????
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14975
Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 14:15
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ГДЕ ЛОГИКА????


в одном месте у них логика.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14975
Re: Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 14:17
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Ну, да это же не громыхнуть на день незалэжности, потешив своё нурлыкуние. Смотрю статистику: 27 декабря - 7 случаев на всю область 16 декабря - 54 случая в области. ГДЕ ЛОГИКА????


вообще интересно что пробебекает на такой простой вопрос власть.
Профайл
самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
506
Re: Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 14:18
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прислали указку сверху?

Правильно, нельзя людей радовать, настроение должно быть мрачным, а то в пандемию уже никто играть не хочет, QR-концлагерь буксует.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23709
Re: Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 14:25
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
Прислали указку сверху?

Права была, Боярышница?
Не может быть 2 новых года... :lol: ;-)
Профайл
antonK
* antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
928
Re: Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 14:26
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
можно было бы по зеленому статусу ашик сделать . Если зеленый - можно смотреть, если синий то лучше из за стола не вставать.
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8020
Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 14:29
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в одном месте у них логика.

ага, там же где и все эти санитарные нормы...в одном месте... в 102 например автобусе
Надо пассажирам флэшмоб устроить. Клеить по окнам автобуса наклейки "КОРОНАВИРУС ЖОК"
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS