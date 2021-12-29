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≡ Поезд сбил автомобиль на железнодорожном переезде в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43171
Поезд сбил автомобиль на железнодорожном переезде в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 13:01
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ДТП произошло сегодня, 29 декабря, около 10.00, возле спецЦОНа. Железнодорожный переезд, где произошло столкновение, оборудован светофором, сообщил "НГ" читатель Николай.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
272
Re: Поезд сбил автомобиль на железнодорожном переезде в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 13:01
#1
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Да уж, ошибка на ошибке. На фото линия с электрификацией, значит дорога на станцию Тобол. Поезд Уральск - Нур-Султан (Астана) уходит в столицу через неэлектрофицированную дорогу на Урицк, Кокчетав и поэтому за несколько минут до ДТП отправиться из Костаная в столицу по этой дороге никак не мог.
Так что поезд этот был Нур-Султан(Астана)- Уральск и ехал он в Уральск.
Можете расписание его на яндексе посмотреть
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
845
Поезд сбил автомобиль на железнодорожном переезде в Костанае
Отправлено: 29.12.21 - 13:44
#2
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Цитата:
dvb:
Да уж, ошибка на ошибке.

Такой была первоначальная информация от одного из очевидцев. Сейчас получили комментарий ДП, исправили. Спасибо
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