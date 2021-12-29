Отправлено: - 13:01

Да уж, ошибка на ошибке. На фото линия с электрификацией, значит дорога на станцию Тобол. Поезд Уральск - Нур-Султан (Астана) уходит в столицу через неэлектрофицированную дорогу на Урицк, Кокчетав и поэтому за несколько минут до ДТП отправиться из Костаная в столицу по этой дороге никак не мог.Так что поезд этот был Нур-Султан(Астана)- Уральск и ехал он в Уральск.Можете расписание его на яндексе посмотреть