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≡ Как будет учиться вторая смена 29 декабря в Костанайской области?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43171
Как будет учиться вторая смена 29 декабря в Костанайской области?
Отправлено: 29.12.21 - 11:22
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Отдел образования акимата Костаная сообщает: 29.12.2021 г. температура воздуха - 29 градусов. Поэтому 0-9 классы второй смены школ Костаная переводятся на дистанционный формат обучения. Информация дополняется.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
146
Re: Как будет учиться вторая смена 29 декабря в Костанайской...
Отправлено: 29.12.21 - 11:22
#1
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Где они температуру мерят? Чёт не было такой на градуснике.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8019
Как будет учиться вторая смена 29 декабря в Костанайской области?
Отправлено: 29.12.21 - 11:47
#2
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Цитата:
ZXC:
Где они температуру мерят?

В степи на аэродроме и в Заречном.
Дома на градуснике -21 было. Ветра нет, поэтому не так и холодно.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2648
Как будет учиться вторая смена 29 декабря в Костанайской области?
Отправлено: 29.12.21 - 12:00
#3
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Цитата:
ZXC:
Где они температуру мерят?

Выкиньте свой градусник. У меня было -32. Возле речки. А там тоже люди живут.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
785
Re: Как будет учиться вторая смена 29 декабря в Костанайской...
Отправлено: 29.12.21 - 14:17
#4
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1973 год.
С первого по третий класс отменяли при минус 33.
С первого по седьмой класс при минус 35.
И точно не помню но ещё холоднее, отменяли у всех.
Не все слушали радио дома.
Я один раз в третьем классе пришел в школу в метель при -37 мороза.
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