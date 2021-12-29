Re: Как будет учиться вторая смена 29 декабря в Костанайской...

Отправлено: - 14:17

1973 год.

С первого по третий класс отменяли при минус 33.

С первого по седьмой класс при минус 35.

И точно не помню но ещё холоднее, отменяли у всех.

Не все слушали радио дома.

Я один раз в третьем классе пришел в школу в метель при -37 мороза.