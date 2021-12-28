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"К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная подвел итоги года и ответил на претензии к украшению города
"К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная подвел итоги года и ответил на претензии к украшению города
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