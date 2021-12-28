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≡ "К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная подвел итоги года и ответил на претензии к украшению города
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43167
"К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная подвел итоги года и ответил на претензии к украшению города
Отправлено: 28.12.21 - 16:54
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Брифинг акима Костаная Кайрата АХМЕТОВА прошел сегодня, 28 декабря, в РСК. Глава областного центра сразу отметил: по всем основным показателям "цифры положительные, динамика есть".
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8017
"К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная подвел итоги года и ответил на претензии к украшению города
Отправлено: 29.12.21 - 09:09
#15
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

ооо, понесло вчкушку по... сайтам.
Ты с какой целью эту мутотень сюда тащишь?

Цитата:
Уже не ваш земляк:
И как ты отмечаешь не языческий праздник Наурыз?

да, тарится наверное в подвале, чтобы никто на баурсак не напросился.
Зато в будущем году будем от нее ждать фотоотчет как она в саукеле накрыла дастархан во дворе по Ворошилова, раздает баурсаки внукам целинников, муженёк установил алтыбакан, а дочь развлекает танцем каражорга соседских бабушек.
Да, вчкушка, так и будет?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14605
Re: "К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная...
Отправлено: 29.12.21 - 09:13
#16
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Народ, чё до сих пор Юджина Акимом не избрали? Он вам на 90 миллиардов сказку забабахает во всей области )) Или так и будете мимо его двора ходить и завидовать? :lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8017
"К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная подвел итоги года и ответил на претензии к украшению города
Отправлено: 29.12.21 - 09:18
#17
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Цитата:
maxsaf:
Акимом не избрали?

Во-первых, у нас акимов не выбирают... своих людей назначают.
А во-вторых, я не смогу... пилить и врать, врать и пилить.
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Д
* Дональд Фуск
(Пользователи)
Регистрация:
03.10.18
Сообщений:
3
"К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная подвел итоги года и ответил на претензии к украшению города
Отправлено: 29.12.21 - 10:30
#18
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