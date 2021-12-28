Отправлено: - 09:09

ПолиграфЪ Боярышников:



Уже не ваш земляк:

И как ты отмечаешь не языческий праздник Наурыз?

Цитата:ооо, понесло вчкушку по... сайтам.Ты с какой целью эту мутотень сюда тащишь?Цитата:да, тарится наверное в подвале, чтобы никто на баурсак не напросился.Зато в будущем году будем от нее ждать фотоотчет как она в саукеле накрыла дастархан во дворе по Ворошилова, раздает баурсаки внукам целинников, муженёк установил алтыбакан, а дочь развлекает танцем каражорга соседских бабушек.Да, вчкушка, так и будет?