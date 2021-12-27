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≡ Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43166
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 27.12.21 - 19:36
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Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сегодня, 27 декабря, встретился с Олегом Пирогом - мальчиком, который спас детей в пожаре. А также с семьей Умурзаковых, которые из-за пожара лишились жилья.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1111
Re: Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась...
Отправлено: 28.12.21 - 23:38
#45
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Эй, писаки! Правила русского языка в других ветках обсуждают!Тут про хорошего пацана речь идёт!А не про его фамилию!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7416
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 29.12.21 - 00:28
#46
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Цитата:
Серый волк:
режиссера Станиславского. Не верю!

Ты не верил что что то хотя бы дадут.
Дали и квартиру и машину..
А вот кто больше и первым кричал, ничего никому не дал..
Или опять не веришь?
Попризадумайся..
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