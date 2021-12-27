Отправлено: - 00:28

Серый волк:

режиссера Станиславского. Не верю!

Цитата:Ты не верил что что то хотя бы дадут.Дали и квартиру и машину..А вот кто больше и первым кричал, ничего никому не дал..Или опять не веришь?Попризадумайся..