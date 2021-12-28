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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 392 из 392«1...390391392
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7414
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.12.21 - 16:06
#5866
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Можно журналистов позвать, настоящих, и чтоб они как уид не Зад мой фотали втихоря, а и перед тоже..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
784
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.12.21 - 22:13
#5867
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Говорят, в Германии на днях такие открытки рассылали:
http://t.me/golosmordora/14216
Перевод: "Кто включит отопление, тот поддерживает Путина!"
Ссылка на статью:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8306
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.12.21 - 22:21
#5868
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Цитата:
serg kost:
Говорят, в Германии на днях такие открытки рассылали:

Не будте таким наивным. Много чего говорят и пишут. На украине вон мобилизация женщин полным ходом идёт. Война как ни как заморачивается. Только вот Россия об этом пока не слухом. :lol:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
784
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.12.21 - 22:38
#5869
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А почем сейчас в Германии газ для населения?
Не сильно дорогой?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8306
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.12.21 - 22:44
#5870
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Цитата:
serg kost:
А почем сейчас в Германии газ для населения? Не сильно дорогой?

Ну точно не могу сказать. В основном кто от центрального отопления греются, разницы особой не должны почувствовать. Кто с "термосами" у комерсов закупает, не в курсе. Некоторые уже разорились. И перейти к региональному поставщику собственно нет проблем. Вот для фирм имеющие договора, проблема будет та ещё. Договора для частника и фирмы разные. Нюасов не знаю.Вот цены на декабрь.

[Исправлено: elektron, 28.12.2021 - 17:47]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23708
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.12.21 - 22:45
#5871
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Цитата:
serg kost:
Не сильно дорогой?

Пока отопление, не подорожало... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14971
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.12.21 - 22:48
#5872
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уже два дня зубные дентал все отделения по городу закрыты, почему и насколько на дверях информации ноль, снег на входе не чистят, телефоны не отвечают.
может кто в курсе.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23708
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.12.21 - 22:55
#5873
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Цитата:
alex_60:
может кто в курсе.

Алекс, что зубы - заболели?... :lol: :-o
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11831
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.12.21 - 23:18
#5874
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Цитата:
alex_60:
на дверях информации ноль, снег на входе не чистят, телефоны не отвечают. может кто в курсе.


Нуно успеть трижды первым в ветке похвалить акима:

Цитата:
Достойно все. аким области в данной ситуации отработал ситуацию на отлично. Источник:


Затем нагладить генеральские лампасы на труселях, подойти к закрытым дверям и трижды сказать: "СИМ-СИМ ОТКРОЙСЯ"
И будет вам счастия полные.... ээээ ну в общем от протезов до штанов.
:lol:


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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1111
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.12.21 - 23:28
#5875
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Цитата:
111:

Как же без меня такой теплый и такой родной форум и форумчане..
---
Я думаю, никто не обидится.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1111
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.12.21 - 23:59
#5876
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Цитата:
elektron:
в

На украине вон мобилизация женщин полным ходом идёт
---
Где-то в Канаде загрустил один украинец - ты Украину с маленькой буквы написал. А вот про воинский учёт:
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Страница 392 из 392«1...390391392
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