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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7414
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.12.21 - 16:06
Можно журналистов позвать, настоящих, и чтоб они как уид не Зад мой фотали втихоря, а и перед тоже..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 784
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.12.21 - 22:13
Говорят, в Германии на днях такие открытки рассылали:
http://t.me/golosmordora/14216
Перевод: "Кто включит отопление, тот поддерживает Путина!"
Ссылка на статью:
http://t.me/golosmordora/14216
Перевод: "Кто включит отопление, тот поддерживает Путина!"
Ссылка на статью:
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8306
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.12.21 - 22:21
Цитата:
Не будте таким наивным. Много чего говорят и пишут. На украине вон мобилизация женщин полным ходом идёт. Война как ни как заморачивается. Только вот Россия об этом пока не слухом.
serg kost:
Говорят, в Германии на днях такие открытки рассылали:
Говорят, в Германии на днях такие открытки рассылали:
Не будте таким наивным. Много чего говорят и пишут. На украине вон мобилизация женщин полным ходом идёт. Война как ни как заморачивается. Только вот Россия об этом пока не слухом.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 784
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.12.21 - 22:38
А почем сейчас в Германии газ для населения?
Не сильно дорогой?
Не сильно дорогой?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8306
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.12.21 - 22:44
Цитата:
Ну точно не могу сказать. В основном кто от центрального отопления греются, разницы особой не должны почувствовать. Кто с "термосами" у комерсов закупает, не в курсе. Некоторые уже разорились. И перейти к региональному поставщику собственно нет проблем. Вот для фирм имеющие договора, проблема будет та ещё. Договора для частника и фирмы разные. Нюасов не знаю.
Вот цены на декабрь.
[Исправлено: elektron, 28.12.2021 - 17:47]
serg kost:
А почем сейчас в Германии газ для населения? Не сильно дорогой?
А почем сейчас в Германии газ для населения? Не сильно дорогой?
Ну точно не могу сказать. В основном кто от центрального отопления греются, разницы особой не должны почувствовать. Кто с "термосами" у комерсов закупает, не в курсе. Некоторые уже разорились. И перейти к региональному поставщику собственно нет проблем. Вот для фирм имеющие договора, проблема будет та ещё. Договора для частника и фирмы разные. Нюасов не знаю.
[Исправлено: elektron, 28.12.2021 - 17:47]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.12.21 - 22:45
Цитата:
Пока отопление, не подорожало...
serg kost:
Не сильно дорогой?
Не сильно дорогой?
Пока отопление, не подорожало...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14971
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.12.21 - 22:48
уже два дня зубные дентал все отделения по городу закрыты, почему и насколько на дверях информации ноль, снег на входе не чистят, телефоны не отвечают.
может кто в курсе.
может кто в курсе.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.12.21 - 22:55
Цитата:
Алекс, что зубы - заболели?...
alex_60:
может кто в курсе.
может кто в курсе.
Алекс, что зубы - заболели?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11831
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.12.21 - 23:18
Цитата:
Нуно успеть трижды первым в ветке похвалить акима:
Цитата:
Затем нагладить генеральские лампасы на труселях, подойти к закрытым дверям и трижды сказать: "СИМ-СИМ ОТКРОЙСЯ"
И будет вам счастия полные.... ээээ ну в общем от протезов до штанов.
alex_60:
на дверях информации ноль, снег на входе не чистят, телефоны не отвечают. может кто в курсе.
на дверях информации ноль, снег на входе не чистят, телефоны не отвечают. может кто в курсе.
Нуно успеть трижды первым в ветке похвалить акима:
Цитата:
Достойно все. аким области в данной ситуации отработал ситуацию на отлично. Источник:
Затем нагладить генеральские лампасы на труселях, подойти к закрытым дверям и трижды сказать: "СИМ-СИМ ОТКРОЙСЯ"
И будет вам счастия полные.... ээээ ну в общем от протезов до штанов.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.12.21 - 23:28
Цитата:
Как же без меня такой теплый и такой родной форум и форумчане..
---
Я думаю, никто не обидится.
111:
Как же без меня такой теплый и такой родной форум и форумчане..
---
Я думаю, никто не обидится.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.12.21 - 23:59
Цитата:
На украине вон мобилизация женщин полным ходом идёт
---
Где-то в Канаде загрустил один украинец - ты Украину с маленькой буквы написал. А вот про воинский учёт:
elektron:
в
в
На украине вон мобилизация женщин полным ходом идёт
---
Где-то в Канаде загрустил один украинец - ты Украину с маленькой буквы написал. А вот про воинский учёт:
-
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