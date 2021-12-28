Отправлено: - 23:18

alex_60:

на дверях информации ноль, снег на входе не чистят, телефоны не отвечают. может кто в курсе.

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=44169 Достойно все. аким области в данной ситуации отработал ситуацию на отлично. Источник:

Цитата:Нуно успеть трижды первым в ветке похвалить акима:Цитата:Затем нагладить генеральские лампасы на труселях, подойти к закрытым дверям и трижды сказать: "СИМ-СИМ ОТКРОЙСЯ"И будет вам счастия полные.... ээээ ну в общем от протезов до штанов.