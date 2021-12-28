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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=44176 Рассказывая о планах на новогоднюю ночь, аким города сообщил, что будут гулянья, праздничная программа, а завершится все фейерверком - "как на День независимости".Источник:

Цитата:Зачем? Это языческий праздник! СТАРОВЕРОВ-ПОМОРЦЕВ! Да что там, многим христианам этот праздник кажется безобидным, подумаешь, празднуют встречу «Нового года», подумаешь, елочку нарядим, за постным столом посидим, не страшно. А как красиво — лампочки мерцают, гирлянды переливаются, вокруг всеобщая восторженность и душевная легкость.Нет у нашего народа «праздника» более наполненного причудливыми приготовлениями, непотребными скакания ми, всяческой распущенностью и вседозволенностью, чем так называемый «Новый год». В жизни неверующего человека «Новый Год» с 31 декабря по 1 января — это главный праздник. Пьянство, сквернословие, все непотребства, что люди позволяют себе — всё это действо есть прямое отвержение Христа! Это праздник варваров!С таким почином как уничтожение ели! Причем тут ель? С уверенностью можно сказать, что наряжание ели — это сугубо языческий обычай. А про деда мороза вообще молчу! Если сравнивать Деда Мороза с каким-либо другим мифологическим персонажем, то его ближайшим аналогом является финский «лесной человек» Йоулупукки. Сейчас Йоулупукки выглядит как привычный всем Санта Клаус, с белой бородой, в красной шубе и шапке, но еще в XIX веке его изображали в козлиной шкуре и иногда даже с маленькими рожками. У Йоулупукки есть жена — Муори (Muori, «старая хозяйка») — олицетворение зимы. В помощниках у Йоулупукки служат Гномы, которые в течение года сидят в «Пещерах Эха» (Кайкулуолат, Kaikuluolat). Отметим и запомним основные черты финского Йоулупукки — первоначально это существо в козлиной шкуре и с маленькими рожками. Христианам очень хорошо известно такое козлокопытное существо. Все атрибуты финского Йоулупукки можно целиком перенести и на нашего Мороза Ивановича. Мороз неадаптированных русских народных сказок не обладал веселым нравом современного «дедушки», это был жестокий и беспощадный мифологический образ. Он мог заморозить насмерть путника, домашнюю скотину или уничтожить холодом озимые посевы. Он использовал свой посох для избиения непослушных, а заплечный мешок — не для подарков, а для сбора приношений, вернее для жертвоприношений себе, как низшему языческому божеству.В латинских странах роль Деда Мороза стал выполнять св. Никола, епископ Мир Ликийских, а внешний образ Санта Клауса возник из рекламы напитка Кока Кола.