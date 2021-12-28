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≡ "К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная подвел итоги года и ответил на претензии к украшению города
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43166
"К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная подвел итоги года и ответил на претензии к украшению города
Отправлено: 28.12.21 - 16:54
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Брифинг акима Костаная Кайрата АХМЕТОВА прошел сегодня, 28 декабря, в РСК. Глава областного центра сразу отметил: по всем основным показателям "цифры положительные, динамика есть".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7414
Re: "К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная...
Отправлено: 28.12.21 - 16:54
#1
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Ну неплохо в принципе ответил..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8015
Re: "К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная...
Отправлено: 28.12.21 - 17:17
#2
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Цитата:
Прошлый дизайн сохранялся три года подряд.

Вранье... всего ДВА!
У меня же все ходы... сфотографированы




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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8015
Re: "К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная...
Отправлено: 28.12.21 - 17:23
#3
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Цитата:
В Костанае установили три елки, на оформление которых выделили 6,8 млн тенге.

У меня на две ёлки ушло и все оформление в этом году ушло ПЯТЬ тысяч, патамушта я по хозяйски отношусь к имуществу, а не с должным пох...змом.
Поэтому у меня как в сказке (прохожие говорят)




А у вас, аким города, в ЦЕНТРЕ как в ж...



Но это дело вкуса, конечно!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23708
Re: "К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная...
Отправлено: 28.12.21 - 18:55
#4
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Цитата:

Глава областного центра сразу отметил: по всем основным показателям "цифры положительные, динамика есть".

Аким то - сказал. А кто проверять -
будет?... :lol: ;-)
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
95
Re: "К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная...
Отправлено: 28.12.21 - 19:04
#5
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Цитата:
yudjin:

Нормально так ответил и все по факту. В 13 доме в 9ке всегда глаз радуется. ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8378
Re: "К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная...
Отправлено: 28.12.21 - 19:51
#6
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Цитата:
Как доложил Ахметов, продолжатся также газификация улиц,

Источник:

Интересно как может продолжаться газификация,если к 30 годам независимости у нас не хватает мощностей для подключения к газовым сетям?
Аймак ведь новые тех условия не выдаёт.
То есть дом построишь ,а к газу не подключишься.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8015
Re: "К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная...
Отправлено: 28.12.21 - 21:55
#7
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Цитата:
На благоустройство 300 дворов выделили 3,7 млрд тенге.

Какие громкие слова, ах как кружится голова... наверное у кого-то от возможности не хило освоить?
Как-то слабо верится в цифру 300 и ЧТО подразумевается под благоустройством?
Я так понимаю это замена асфальта, бордюров, организация парковки, заборчиков, малых форм в виде лавок и урн,установка новых контейнерных площадок и детской площадки.
А теперь покажите мне хоть один двор из 2-х десятков в 9 микрорайоне, которого в полной мере коснулось так называемое благоустройство?
ИХ НЕТ! То, что этим летом лишь в одном дворе установили скромную площадку в рамках программы "Бюджет народного участия" за 4,3 млн., вовсе не говорит о БЛАГОУСТРОЙСТВЕ этого двора. Хотя в отчет наверное попал.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8015
Re: "К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная...
Отправлено: 28.12.21 - 22:06
#8
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Цитата:
Я в этом нарушение не вижу.

Еще бы, агроном по образованию не видел нарушения участвуя в посадке сосен с замотанными в полипропиленовые мешки корнями. Знатная хохма тогда была.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11831
"К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная подвел итоги года и ответил на претензии к украшению города
Отправлено: 28.12.21 - 22:39
#9
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Цитата:
yudjin:
Вранье... всего ДВА! У меня же все ходы... сфотографированы

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Никто считать не будет? :lol: :lol: :lol: :lol:

Предлагаю этот приезжий акимат называть впредь бомжовником.
Впрочем если ассоциаяция бездомных личностей подаст жалобу на оскорбление их статуса приравниванием к низкокачественным акимам, обещаю придумать другое.
Все-таки бомжи, в отличии от этих чиновников хорошо понимают необходимость тенистых деревьев в городе и содержания мусорок в свежем виде.
:lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 28.12.2021 - 19:42]
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
201
Re: "К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная...
Отправлено: 28.12.21 - 22:40
#10
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да опростоволосился по некоторым вопросам акимчик. Дежурные цифры и штампованные отговорки.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11831
"К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная подвел итоги года и ответил на претензии к украшению города
Отправлено: 28.12.21 - 22:47
#11
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Цитата:
рихард:
да опростоволосился по некоторым вопросам акимчик. Дежурные цифры и штампованные отговорки.


Ага. И это проклятые дети, всё ими якобы возведенное ломают, потому при затраченных миллиардах ничего нет.

Цитата:
дети тоже, бывает, балуются, ломают детские конструкции, Источник:


:-)

А ещё норовят залезть на дачи и многодетно греться у буржуйки!

:lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 28.12.2021 - 19:53]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
596
Re: "К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная...
Отправлено: 28.12.21 - 22:59
#12
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Цитата:
Рассказывая о планах на новогоднюю ночь, аким города сообщил, что будут гулянья, праздничная программа, а завершится все фейерверком - "как на День независимости".



Источник:


Зачем? Это языческий праздник! СТАРОВЕРОВ-ПОМОРЦЕВ! Да что там, многим христианам этот праздник кажется безобидным, подумаешь, празднуют встречу «Нового года», подумаешь, елочку нарядим, за постным столом посидим, не страшно. А как красиво — лампочки мерцают, гирлянды переливаются, вокруг всеобщая восторженность и душевная легкость.Нет у нашего народа «праздника» более наполненного причудливыми приготовлениями, непотребными скакания ми, всяческой распущенностью и вседозволенностью, чем так называемый «Новый год». В жизни неверующего человека «Новый Год» с 31 декабря по 1 января — это главный праздник. Пьянство, сквернословие, все непотребства, что люди позволяют себе — всё это действо есть прямое отвержение Христа! Это праздник варваров!С таким почином как уничтожение ели! Причем тут ель? С уверенностью можно сказать, что наряжание ели — это сугубо языческий обычай. А про деда мороза вообще молчу! Если сравнивать Деда Мороза с каким-либо другим мифологическим персонажем, то его ближайшим аналогом является финский «лесной человек» Йоулупукки. Сейчас Йоулупукки выглядит как привычный всем Санта Клаус, с белой бородой, в красной шубе и шапке, но еще в XIX веке его изображали в козлиной шкуре и иногда даже с маленькими рожками. У Йоулупукки есть жена — Муори (Muori, «старая хозяйка») — олицетворение зимы. В помощниках у Йоулупукки служат Гномы, которые в течение года сидят в «Пещерах Эха» (Кайкулуолат, Kaikuluolat). Отметим и запомним основные черты финского Йоулупукки — первоначально это существо в козлиной шкуре и с маленькими рожками. Христианам очень хорошо известно такое козлокопытное существо. Все атрибуты финского Йоулупукки можно целиком перенести и на нашего Мороза Ивановича. Мороз неадаптированных русских народных сказок не обладал веселым нравом современного «дедушки», это был жестокий и беспощадный мифологический образ. Он мог заморозить насмерть путника, домашнюю скотину или уничтожить холодом озимые посевы. Он использовал свой посох для избиения непослушных, а заплечный мешок — не для подарков, а для сбора приношений, вернее для жертвоприношений себе, как низшему языческому божеству.В латинских странах роль Деда Мороза стал выполнять св. Никола, епископ Мир Ликийских, а внешний образ Санта Клауса возник из рекламы напитка Кока Кола.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8306
"К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная подвел итоги года и ответил на претензии к украшению города
Отправлено: 28.12.21 - 23:05
#13
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Зачем?

Ну так накопипастить не каждый может. ВЧКушка всех превзошла. :lol:
Традиция понимашь, хошь не празднуй, никто не заставляет же :-P
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1111
Re: "К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная...
Отправлено: 28.12.21 - 23:47
#14
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

А ты, конечно же, ходишь в парандже и в рот не берёшь! И как ты отмечаешь не языческий праздник Наурыз?! Вот это меня особенно интересует!
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