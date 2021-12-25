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С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43166
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 14:58
42 года возраст когда пора подумать о боге, точнее о его сыне Иисусе. Мы 30 лет как независимая страна, да раньше было проще Солнце и Луна, Земля и Вода, мне даже ближе греческий Олимп с их богами, но я не о них.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1107
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 26.12.21 - 12:38
Цитата:
Представляю, кто-то объявит себя Елбасы и что с ним будет...
---
Он найдёт себе Токаева. Как-то так.
сайлау курманов:
е н
е н
Представляю, кто-то объявит себя Елбасы и что с ним будет...
---
Он найдёт себе Токаева. Как-то так.
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 26.12.21 - 12:46
Цитата:
Эх, жаль, что в те далекие времена ДНК тестов не было. Щас такой трюк повторить не получится
юля елиссева:
За что же тогда Христа распяли?
За что же тогда Христа распяли?
Эх, жаль, что в те далекие времена ДНК тестов не было. Щас такой трюк повторить не получится
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 175
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 26.12.21 - 18:11
Цитата:
Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила...
maxsaf:
Эх, жаль, что в те далекие времена ДНК тестов не было. Щас такой трюк повторить не получится
Эх, жаль, что в те далекие времена ДНК тестов не было. Щас такой трюк повторить не получится
Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.10.14
- Сообщений:
- 104
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 26.12.21 - 20:39
Ну если казаки юрты собирали.. то конечно же северный филиал поклонялся только Солнцу и Луне...
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11640
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 27.12.21 - 10:18
Я конечно понимаю что журналистика должна быть иногда дерзкой
Но дерзость то должна быть интеллектуальная или хотябы занимательная
Тут же Просто дерзость второклассника,не занимает,не задевает,не смешит,не развлекает
Просто поток Детского бреда
Плохи дела и скудна фантазия на материалы у редакции раз они в выходные дабы повысить трафик обсуждения и посещения размещают такую вот графоманию
Или товарищ Иванов всё-таки опять согласился посотрудничать?
Но дерзость то должна быть интеллектуальная или хотябы занимательная
Тут же Просто дерзость второклассника,не занимает,не задевает,не смешит,не развлекает
Просто поток Детского бреда
Плохи дела и скудна фантазия на материалы у редакции раз они в выходные дабы повысить трафик обсуждения и посещения размещают такую вот графоманию
Или товарищ Иванов всё-таки опять согласился посотрудничать?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 23
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 27.12.21 - 11:07
Казацкая орда, Гугл в помощь, термин КАЗАХ введен в 1925 чтобы не путать одних казаков с другими. Так-то киргизы или киргиз-кайсаки в Википедии написано до казахов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2342
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 27.12.21 - 11:43
Цитата:
слово "казах" придумал руководивший тогда Казахстаном Мирзоян. Чтобы не было путаницы с русскими и украинскими казаками, он вспомнил созвучное название города Казах в Азербайджане (а до назначения в Казахстан, Мирзоян руководил Азербайджаном), и предложил также и впредь именовать казахстанских казаков, которых официально называли киргизами.
[Исправлено: юля елиссева, 27.12.2021 - 11:45]
Ильяс:
термин КАЗАХ введен в 1925 чтобы
термин КАЗАХ введен в 1925 чтобы
слово "казах" придумал руководивший тогда Казахстаном Мирзоян. Чтобы не было путаницы с русскими и украинскими казаками, он вспомнил созвучное название города Казах в Азербайджане (а до назначения в Казахстан, Мирзоян руководил Азербайджаном), и предложил также и впредь именовать казахстанских казаков, которых официально называли киргизами.
[Исправлено: юля елиссева, 27.12.2021 - 11:45]
Д
(Пользователи)
- Регистрация:
- 03.10.18
- Сообщений:
- 2
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 28.12.21 - 06:43
Цитата:
В продолжение темы: а кто же придумал брать повсеместно взятки и взяточки?
юля елиссева:
слово "казах" придумал руководивший тогда Казахстаном Мирзоян.
слово "казах" придумал руководивший тогда Казахстаном Мирзоян.
В продолжение темы: а кто же придумал брать повсеместно взятки и взяточки?
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 28.12.21 - 08:01
Цитата:
Значит без разницы, что я скажу, будущее предопределено?
Цитата:
Так а че его до сих пор на казахском через "К" пишут?)
YESNO:
Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила...
Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила...
Значит без разницы, что я скажу, будущее предопределено?
Цитата:
Ильяс:
термин КАЗАХ введен в 1925
термин КАЗАХ введен в 1925
Так а че его до сих пор на казахском через "К" пишут?)
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 844
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 28.12.21 - 09:51
Цитата:
Материалы, публикуемые в рубрике Народные новости, предлагают сами читатели. Как правило, это размышления в связи с информационным поводом. Редакция проверяет сообщения на соответствие правилам сайта и смотрим, насколько они могут быть интересны другим пользователям сайта. В данном случае я смотрел это сообщение и решил, что оно может быть интересным другим читателям.
Редакция может разделять или не разделять точку зрения автора, но это не имеет никакого отношения к принятию решения о публикации народной новости. Критерия только два, я их указал выше.
abaika95:
Плохи дела и скудна фантазия на материалы у редакции раз они в выходные дабы повысить трафик обсуждения и посещения размещают такую вот графоманию
Плохи дела и скудна фантазия на материалы у редакции раз они в выходные дабы повысить трафик обсуждения и посещения размещают такую вот графоманию
Материалы, публикуемые в рубрике Народные новости, предлагают сами читатели. Как правило, это размышления в связи с информационным поводом. Редакция проверяет сообщения на соответствие правилам сайта и смотрим, насколько они могут быть интересны другим пользователям сайта. В данном случае я смотрел это сообщение и решил, что оно может быть интересным другим читателям.
Редакция может разделять или не разделять точку зрения автора, но это не имеет никакого отношения к принятию решения о публикации народной новости. Критерия только два, я их указал выше.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23706
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 28.12.21 - 21:44
Цитата:
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Вы, оскорбили мои чувства, верующего...
[Исправлено: drakon, 28.12.2021 - 21:47]
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Вы, оскорбили мои чувства, верующего...
[Исправлено: drakon, 28.12.2021 - 21:47]
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