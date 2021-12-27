Отправлено: - 21:04

КГСПС:

с Пироговым бы согласился. С Пирогом согласится не могу. Издевательство над фамилией и человеком.

elektron:

Например Лихограй, что мужская, что женская, не склонишь)) А Мурзин или Мурзина уже можно

4. Если фамилия оканчивается на согласный (кроме фамилий на -ых, -их, о которых говорилось выше), то здесь – и только здесь! – имеет значение пол носителя фамилии. Все мужские фамилии, оканчивающиеся на согласный, склоняются – это закон русской грамматики. Все женские фамилии, оканчивающиеся на согласный, не склоняются. При этом языковое происхождение фамилии не имеет значения. Склоняются в том числе и мужские фамилии, совпадающие с нарицательными существительными.

Примеры: тетрадь Михаила Бока, дипломы выданы Александру Кругу и Константину Королю, встреча с Игорем Шипелевичем, в гостях у Андрея Мартынюка, дочь Ильи Скалозуба, работа Исаака Акопяна; тетрадь Анны Бок, дипломы выданы Наталье Круг и Лидии Король, встреча с Юлией Шипелевич, в гостях у Екатерины Мартынюк, дочь Светланы Скалозуб, работа Марины Акопян.



Примечание 1. Мужские фамилии восточнославянского происхождения, имеющие беглую гласную при склонении, могут склоняться двояким образом – с потерей и без потери гласного: Михаила Заяца и Михаила Зайца, с Александром Журавелем и Александром Журавлём, Игорю Грицевецу и Игорю Грицевцу. В ряде источников предпочтительным признается склонение без выпадения гласного (т. е. Заяца, Журавелем, Грицевецу), т. к. фамилии выполняют в том числе юридическую функцию. Но окончательный выбор – за носителем фамилии. При этом важно придерживаться выбранного типа склонения во всех документах.



Примечание 2. Отдельно необходимо сказать о фамилиях, оканчивающихся на согласный й. Если ему предшествует гласный и (реже – о), фамилия может склоняться двояко. Такие фамилии, как Топчий, Побожий, Бокий, Рудой, можно воспринять как имеющие окончания -ий, -ой и склонять как прилагательные (Топчего, Топчему, в женском роде Топчая, Топчей), а можно – как имеющие нулевое окончание со склонением по образцу существительных (Топчия, Топчию, в женском роде неизменяемая форма Топчий). Если согласному й на конце фамилии предшествует любой другой гласный, фамилия подчиняется общим правилам (Игорю Шахраю, Николаю Аджубею, но Инне Шахрай, Александре Аджубей).

Цитата:У меня много знакомых с украинскими фамилиями и всегда такой вопрос стоял. Фамилии склонялись.Цитата:Цитата: