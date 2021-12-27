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≡ Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43166
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 27.12.21 - 19:36
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Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сегодня, 27 декабря, встретился с Олегом Пирогом - мальчиком, который спас детей в пожаре. А также с семьей Умурзаковых, которые из-за пожара лишились жилья.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1427
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 18:37
#30
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Цитата:
Victor Yang:

Был бы Пирогов, с Пироговым бы согласился. С Пирогом согласится не могу. Издевательство над фамилией и человеком.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4701
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 19:40
#31
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Цитата:
КГСПС:

а я вот с Victor Yangом согласна. Есть правила русского языка: мужчины "склоняются", женщины - нет))) Скажу в дополнение так: есть исключения в украинских, азиатских и фамилиях ... - это индивидуальные уже специфические и особенности.
Конкретно по данной фамилии:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8302
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 19:46
#32
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Цитата:
Алиса:
женщины - нет)))

Как это не склоняются, точно те же, как и мужские склоняются, но с исключениями. :lol:
Например Лихограй, что мужская, что женская, не склонишь)) А Мурзин или Мурзина уже можно ;-)
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4701
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 19:49
#33
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Цитата:
elektron:

ну я же написала, что есть исключения - и это уже в индивидуальном порядке ;-)
И конкретно эта фамилия склоняется
Буквально в этом году весной столкнулась с тем, что есть зависимость склонения фамилии от ударения. Носитель фамилии также сделал для себя это "открытие"))) Век живи - век учись)))

[Исправлено: Алиса, 28.12.2021 - 19:53]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8302
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 19:54
#34
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Цитата:
Алиса:
И конкретно эта фамилия склоняется

Пирог? Не тут я с ГКСПС согласен. ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8302
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 19:57
#35
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Кстати у немцев нет склонений, по фамилиям, просто не заморачиваются. ;-)

[Исправлено: elektron, 28.12.2021 - 14:58]
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4701
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 20:00
#36
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Цитата:
elektron:

соглашусь или не соглашусь - личное дело. Правила есть правила.Этот как типа жИ-шИ: кому-то нравится с Ы писать - он так считает правильно. 8-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8302
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 20:01
#37
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Цитата:
Алиса:
Правила есть правила

А как же исключения? :oops:
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4701
Re: Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась...
Отправлено: 28.12.21 - 20:22
#38
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Цитата:
elektron:
А как же исключения?

на сегодняшний день, к большому сожалению" у нас, дай бог, правила бы знали. ЕНТ сдают на "5", еще и медали получают, а пишут так , что ...глаза вянут. Когда начинаешь на элементарные ошибки указывать - так чуть не самым страшным врагом народа становишься))) И начинается типа: ой, ну что такого, это не главное ....
Бррр.. Что в ответ говорить? а ничего не скажешь...
Для меня лично - это в том числе, один из критериев, характеризующих уровень образованности человека (особенно носителя языка); это проявление уважения оппоненту; это самоуважение, в конце концов Не знаю, может на сегодня я не права, но как есть...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8302
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 20:44
#39
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Цитата:
Алиса:
может на сегодня я не права,

Алиса, ты всегда права. :-) Просто приятно было увидеть тебя на форуме. Решил парой слов перекинуться. :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14970
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 20:49
#40
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зачем все это.

[Исправлено: alex_60, 28.12.2021 - 20:59]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
763
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 20:55
#41
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а че до фамилии докопались-то?
Главное, что это ЧЕЛОВЕК!
фамилия вторична...
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14691
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 21:04
#42
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Цитата:
КГСПС:
с Пироговым бы согласился. С Пирогом согласится не могу. Издевательство над фамилией и человеком.

У меня много знакомых с украинскими фамилиями и всегда такой вопрос стоял. Фамилии склонялись.
Цитата:
elektron:
Например Лихограй, что мужская, что женская, не склонишь)) А Мурзин или Мурзина уже можно



Цитата:
4. Если фамилия оканчивается на согласный (кроме фамилий на -ых, -их, о которых говорилось выше), то здесь – и только здесь! – имеет значение пол носителя фамилии. Все мужские фамилии, оканчивающиеся на согласный, склоняются – это закон русской грамматики. Все женские фамилии, оканчивающиеся на согласный, не склоняются. При этом языковое происхождение фамилии не имеет значения. Склоняются в том числе и мужские фамилии, совпадающие с нарицательными существительными.
Примеры: тетрадь Михаила Бока, дипломы выданы Александру Кругу и Константину Королю, встреча с Игорем Шипелевичем, в гостях у Андрея Мартынюка, дочь Ильи Скалозуба, работа Исаака Акопяна; тетрадь Анны Бок, дипломы выданы Наталье Круг и Лидии Король, встреча с Юлией Шипелевич, в гостях у Екатерины Мартынюк, дочь Светланы Скалозуб, работа Марины Акопян.

Примечание 1. Мужские фамилии восточнославянского происхождения, имеющие беглую гласную при склонении, могут склоняться двояким образом – с потерей и без потери гласного: Михаила Заяца и Михаила Зайца, с Александром Журавелем и Александром Журавлём, Игорю Грицевецу и Игорю Грицевцу. В ряде источников предпочтительным признается склонение без выпадения гласного (т. е. Заяца, Журавелем, Грицевецу), т. к. фамилии выполняют в том числе юридическую функцию. Но окончательный выбор – за носителем фамилии. При этом важно придерживаться выбранного типа склонения во всех документах.

Примечание 2. Отдельно необходимо сказать о фамилиях, оканчивающихся на согласный й. Если ему предшествует гласный и (реже – о), фамилия может склоняться двояко. Такие фамилии, как Топчий, Побожий, Бокий, Рудой, можно воспринять как имеющие окончания -ий, -ой и склонять как прилагательные (Топчего, Топчему, в женском роде Топчая, Топчей), а можно – как имеющие нулевое окончание со склонением по образцу существительных (Топчия, Топчию, в женском роде неизменяемая форма Топчий). Если согласному й на конце фамилии предшествует любой другой гласный, фамилия подчиняется общим правилам (Игорю Шахраю, Николаю Аджубею, но Инне Шахрай, Александре Аджубей).
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