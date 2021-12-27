Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 27.12.21 - 19:36
Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сегодня, 27 декабря, встретился с Олегом Пирогом - мальчиком, который спас детей в пожаре. А также с семьей Умурзаковых, которые из-за пожара лишились жилья. Читать новость
а я вот с Victor Yangом согласна. Есть правила русского языка: мужчины "склоняются", женщины - нет))) Скажу в дополнение так: есть исключения в украинских, азиатских и фамилиях ... - это индивидуальные уже специфические и особенности. Конкретно по данной фамилии:
ну я же написала, что есть исключения - и это уже в индивидуальном порядке И конкретно эта фамилия склоняется Буквально в этом году весной столкнулась с тем, что есть зависимость склонения фамилии от ударения. Носитель фамилии также сделал для себя это "открытие"))) Век живи - век учись)))
на сегодняшний день, к большому сожалению" у нас, дай бог, правила бы знали. ЕНТ сдают на "5", еще и медали получают, а пишут так , что ...глаза вянут. Когда начинаешь на элементарные ошибки указывать - так чуть не самым страшным врагом народа становишься))) И начинается типа: ой, ну что такого, это не главное .... Бррр.. Что в ответ говорить? а ничего не скажешь... Для меня лично - это в том числе, один из критериев, характеризующих уровень образованности человека (особенно носителя языка); это проявление уважения оппоненту; это самоуважение, в конце концов Не знаю, может на сегодня я не права, но как есть...
4. Если фамилия оканчивается на согласный (кроме фамилий на -ых, -их, о которых говорилось выше), то здесь – и только здесь! – имеет значение пол носителя фамилии. Все мужские фамилии, оканчивающиеся на согласный, склоняются – это закон русской грамматики. Все женские фамилии, оканчивающиеся на согласный, не склоняются. При этом языковое происхождение фамилии не имеет значения. Склоняются в том числе и мужские фамилии, совпадающие с нарицательными существительными. Примеры: тетрадь Михаила Бока, дипломы выданы Александру Кругу и Константину Королю, встреча с Игорем Шипелевичем, в гостях у Андрея Мартынюка, дочь Ильи Скалозуба, работа Исаака Акопяна; тетрадь Анны Бок, дипломы выданы Наталье Круг и Лидии Король, встреча с Юлией Шипелевич, в гостях у Екатерины Мартынюк, дочь Светланы Скалозуб, работа Марины Акопян.
Примечание 1. Мужские фамилии восточнославянского происхождения, имеющие беглую гласную при склонении, могут склоняться двояким образом – с потерей и без потери гласного: Михаила Заяца и Михаила Зайца, с Александром Журавелем и Александром Журавлём, Игорю Грицевецу и Игорю Грицевцу. В ряде источников предпочтительным признается склонение без выпадения гласного (т. е. Заяца, Журавелем, Грицевецу), т. к. фамилии выполняют в том числе юридическую функцию. Но окончательный выбор – за носителем фамилии. При этом важно придерживаться выбранного типа склонения во всех документах.
Примечание 2. Отдельно необходимо сказать о фамилиях, оканчивающихся на согласный й. Если ему предшествует гласный и (реже – о), фамилия может склоняться двояко. Такие фамилии, как Топчий, Побожий, Бокий, Рудой, можно воспринять как имеющие окончания -ий, -ой и склонять как прилагательные (Топчего, Топчему, в женском роде Топчая, Топчей), а можно – как имеющие нулевое окончание со склонением по образцу существительных (Топчия, Топчию, в женском роде неизменяемая форма Топчий). Если согласному й на конце фамилии предшествует любой другой гласный, фамилия подчиняется общим правилам (Игорю Шахраю, Николаю Аджубею, но Инне Шахрай, Александре Аджубей).
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