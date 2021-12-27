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≡ Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43166
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 27.12.21 - 19:36
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Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сегодня, 27 декабря, встретился с Олегом Пирогом - мальчиком, который спас детей в пожаре. А также с семьей Умурзаковых, которые из-за пожара лишились жилья.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1427
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 18:37
#30
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Цитата:
Victor Yang:

Был бы Пирогов, с Пироговым бы согласился. С Пирогом согласится не могу. Издевательство над фамилией и человеком.
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Алиса
* Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4700
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 19:40
#31
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Цитата:
КГСПС:

а я вот с Victor Yangом согласна. Есть правила русского языка: мужчины "склоняются", женщины - нет))) Скажу в дополнение так: есть исключения в украинских, азиатских и фамилиях ... - это индивидуальные уже специфические и особенности.
Конкретно по данной фамилии:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8301
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 19:46
#32
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Цитата:
Алиса:
женщины - нет)))

Как это не склоняются, точно те же, как и мужские склоняются, но с исключениями. :lol:
Например Лихограй, что мужская, что женская, не склонишь)) А Мурзин или Мурзина уже можно ;-)
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Алиса
* Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4700
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 19:49
#33
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Цитата:
elektron:

ну я же написала, что есть исключения - и это уже в индивидуальном порядке ;-)
И конкретно эта фамилия склоняется
Буквально в этом году весной столкнулась с тем, что есть зависимость склонения фамилии от ударения. Носитель фамилии также сделал для себя это "открытие"))) Век живи - век учись)))

[Исправлено: Алиса, 28.12.2021 - 19:53]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8301
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 19:54
#34
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Цитата:
Алиса:
И конкретно эта фамилия склоняется

Пирог? Не тут я с ГКСПС согласен. ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8301
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 19:57
#35
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Кстати у немцев нет склонений, по фамилиям, просто не заморачиваются. ;-)

[Исправлено: elektron, 28.12.2021 - 14:58]
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Алиса
* Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4700
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 20:00
#36
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Цитата:
elektron:

соглашусь или не соглашусь - личное дело. Правила есть правила.Этот как типа жИ-шИ: кому-то нравится с Ы писать - он так считает правильно. 8-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8301
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 20:01
#37
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Цитата:
Алиса:
Правила есть правила

А как же исключения? :oops:
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Страница 3 из 3«123
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