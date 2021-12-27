Отправлено: - 19:49

elektron:

[Исправлено: Алиса, 28.12.2021 - 19:53]

Цитата:ну я же написала, что есть исключения - и это уже в индивидуальном порядкеИ конкретно эта фамилия склоняетсяБуквально в этом году весной столкнулась с тем, что есть зависимость склонения фамилии от ударения. Носитель фамилии также сделал для себя это "открытие"))) Век живи - век учись)))