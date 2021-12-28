Прогноз на 5 дней
ясно-24°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • Ю, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная подвел итоги года и ответил на претензии к украшению города
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43166
"К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная подвел итоги года и ответил на претензии к украшению города
Отправлено: 28.12.21 - 16:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Брифинг акима Костаная Кайрата АХМЕТОВА прошел сегодня, 28 декабря, в РСК. Глава областного центра сразу отметил: по всем основным показателям "цифры положительные, динамика есть".
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7414
Re: "К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная...
Отправлено: 28.12.21 - 16:54
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну неплохо в принципе ответил..
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8013
Re: "К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная...
Отправлено: 28.12.21 - 17:17
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Прошлый дизайн сохранялся три года подряд.

Вранье... всего ДВА!
У меня же все ходы... сфотографированы




Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8013
Re: "К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная...
Отправлено: 28.12.21 - 17:23
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Костанае установили три елки, на оформление которых выделили 6,8 млн тенге.

У меня на две ёлки ушло и все оформление в этом году ушло ПЯТЬ тысяч, патамушта я по хозяйски отношусь к имуществу, а не с должным пох...змом.
Поэтому у меня как в сказке (прохожие говорят)




А у вас, аким города, в ЦЕНТРЕ как в ж...



Но это дело вкуса, конечно!
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23705
Re: "К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная...
Отправлено: 28.12.21 - 18:55
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Глава областного центра сразу отметил: по всем основным показателям "цифры положительные, динамика есть".

Аким то - сказал. А кто проверять -
будет?... :lol: ;-)
Профайл
Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
95
Re: "К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная...
Отправлено: 28.12.21 - 19:04
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Нормально так ответил и все по факту. В 13 доме в 9ке всегда глаз радуется. ;-)
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8378
Re: "К сожалению, соглашусь с вами" - Аким Костаная...
Отправлено: 28.12.21 - 19:51
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как доложил Ахметов, продолжатся также газификация улиц,

Источник:

Интересно как может продолжаться газификация,если к 30 годам независимости у нас не хватает мощностей для подключения к газовым сетям?
Аймак ведь новые тех условия не выдаёт.
То есть дом построишь ,а к газу не подключишься.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 72, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 70
Зарегистрированные пользователи: Алиса, elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS