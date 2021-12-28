Отправлено: - 17:23

В Костанае установили три елки, на оформление которых выделили 6,8 млн тенге.

Цитата:У меня на две ёлки ушло и все оформление в этом году ушло ПЯТЬ тысяч, патамушта я по хозяйски отношусь к имуществу, а не с должным пох...змом.Поэтому у меня как в сказке (прохожие говорят)А у вас, аким города, в ЦЕНТРЕ как в ж...Но это дело вкуса, конечно!