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≡ Вход в ТРЦ, банки, ЦОНы и Казпочту планируют запретить гражданам с "синим" статусом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43166
Вход в ТРЦ, банки, ЦОНы и Казпочту планируют запретить гражданам с "синим" статусом
Отправлено: 28.12.21 - 10:34
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С 5 января казахстанцам с "синим" статусом могут запретить посещать ТРЦ, торговые дома, банки, ЦОНы и отделения Казпочты. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Жандос Буркитбаев.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8013
Re: Вход в ТРЦ, банки, ЦОНы и Казпочту планируют запретить...
Отправлено: 28.12.21 - 10:34
#1
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Цитата:
С 5 января казахстанцам с "синим" статусом могут запретить посещать ТРЦ, торговые дома, банки, ЦОНы и отделения Казпочты.

так и сказали бы с 5 января в Казахстане население делится на людей и нелюдей! Дискриминацией попахивает, если не сказать больше.
Когда всем этим объектам выроют могилу и подтолкнут туда, тогда поймут... Но как известно дураки учатся на своих ошибках.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2647
Вход в ТРЦ, банки, ЦОНы и Казпочту планируют запретить гражданам с "синим" статусом
Отправлено: 28.12.21 - 11:10
#2
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11827
Re: Вход в ТРЦ, банки, ЦОНы и Казпочту планируют запретить...
Отправлено: 28.12.21 - 11:44
#3
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В битком набитом деградировавшем общественном транспорте можно...

Заставь дураков богу молиться, они и лоб расшибут.
Это именно про этих бездельников с палитрой статусов.

И ведь можно было догадаться.
Дай коррумпированному чинушманчику освоить на подрезке веток деревьев - Большая часть города превратится в пустыню с пеньками. Но там где неудобно отрезать и ветки бьют по проезжающим в правой полосе автобусам ничего не будет подрезано.

Это такие бюрократические таланты.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8013
Вход в ТРЦ, банки, ЦОНы и Казпочту планируют запретить гражданам с "синим" статусом
Отправлено: 28.12.21 - 12:30
#4
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Цитата:
Серый волк:
В битком набитом деградировавшем общественном транспорте можно...



[Исправлено: yudjin, 28.12.2021 - 12:33]
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
200
Вход в ТРЦ, банки, ЦОНы и Казпочту планируют запретить гражданам с "синим" статусом
Отправлено: 28.12.21 - 12:39
#5
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Торопятся освоить бюджет. вот идут на новые меры.

[Исправлено: Gljuk, 28.12.2021 - 12:48]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
782
Re: Вход в ТРЦ, банки, ЦОНы и Казпочту планируют запретить...
Отправлено: 28.12.21 - 12:53
#6
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То есть, для постоянно болеющих, и при этом разносящих заразу до появления первых признаков болезни, будет зеленый статус после излечения?
А люди с хорошим иммунитетом, которые не прививались и не заболели ни разу за 2 года эпидемии, будут считаться угрозой для общества?
Ведь их иммунитет убивает ковид ещё на входе в организм, и не даёт вирусу распространяться дальше...
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
505
Re: Вход в ТРЦ, банки, ЦОНы и Казпочту планируют запретить...
Отправлено: 28.12.21 - 15:16
#7
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А чем обосновывают необходимость новых ограничений при околонулевом количестве заболевших?

Весь этот цирк с пандемией ради кодов похоже и затевался, только сейчас зеленый дают за прививки, а завтра придумают за что-нибудь другое.
И забирать будут тоже так - критиковал акимат на сайте НГ, или на камеру без маски попался, или на работе отказался выписывать газету - все, нет у тебя больше зеленого статуса.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
95
Re: Вход в ТРЦ, банки, ЦОНы и Казпочту планируют запретить...
Отправлено: 28.12.21 - 19:12
#8
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Ст145 ч2 УКРК по чинушам нашим крокодильими слезами плачет - куда прокуратура смотрит?
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