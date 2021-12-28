Re: Вход в ТРЦ, банки, ЦОНы и Казпочту планируют запретить...

Отправлено: - 12:53

То есть, для постоянно болеющих, и при этом разносящих заразу до появления первых признаков болезни, будет зеленый статус после излечения?

А люди с хорошим иммунитетом, которые не прививались и не заболели ни разу за 2 года эпидемии, будут считаться угрозой для общества?

Ведь их иммунитет убивает ковид ещё на входе в организм, и не даёт вирусу распространяться дальше...