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≡ Казахстан закупит электроэнергию у России в 2022 году
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43166
Казахстан закупит электроэнергию у России в 2022 году
Отправлено: 28.12.21 - 16:41
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Министр энергетики Магзум Мирзагалиев сообщил, сколько и как долго Казахстан будет закупать электроэнергию у России. Он отметил, что перетоки электроэнергии будут осуществляться силами частных компаний.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7414
Re: Казахстан закупит электроэнергию у России в 2022 году
Отправлено: 28.12.21 - 16:41
#1
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Ну что, Эвропэйская зеленая технология, всякие ветряки, батарейки солнечные в степи, не помогают?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2342
Re: Казахстан закупит электроэнергию у России в 2022 году
Отправлено: 28.12.21 - 16:50
#2
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Майнеры уже массово вывозят оборудование в соседнюю Россию. Им хватило по горло нашей "стабильности". Так что скоро снова будет избыток электричества
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23704
Казахстан закупит электроэнергию у России в 2022 году
Отправлено: 28.12.21 - 16:52
#3
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Цитата:
111:
батарейки солнечные в степи, не помогают?

Марик, а зачем это, Шоу - Экспо, устраивали?...
:lol: :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7414
Казахстан закупит электроэнергию у России в 2022 году
Отправлено: 28.12.21 - 16:56
#4
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Цитата:
drakon:
Шоу - Экспо,

Для личного воображения у некоторых, кто давно живет не в казахстанских реалиях..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23704
Казахстан закупит электроэнергию у России в 2022 году
Отправлено: 28.12.21 - 17:02
#5
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Цитата:
111:
кто давно живет не в казахстанских реалиях..

Лучше бы, АЭС, на эти деньги - построили... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7414
Казахстан закупит электроэнергию у России в 2022 году
Отправлено: 28.12.21 - 17:13
#6
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Цитата:
drakon:
Лучше бы, АЭС, на

Давно пора было, россияне то хоть бы следили за этим делом..
Наши даже если захотят, не смогут, никто не даст.
Потому есть щанс что не разворуют
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