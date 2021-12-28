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Когда в Казахстан поставят "Спутник Лайт" для ревакцинации, ответили в Минздраве
Когда в Казахстан поставят "Спутник Лайт" для ревакцинации, ответили в Минздраве
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 43166
Когда в Казахстан поставят "Спутник Лайт" для ревакцинации, ответили в Минздраве
Отправлено: 28.12.21 - 12:35
В первом квартале 2022 года в Казахстан поставят миллион доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", подходящей для ревакцинации. Об этом сообщила глава Комитета санэпидемконтроля Минздрава Айжан Есмагамбетова.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
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- 14.01.15
- Сообщений:
- 2342
Re: Когда в Казахстан поставят "Спутник Лайт" для...
Отправлено: 28.12.21 - 12:35
позвонила в первую поликлинику, чтобы подать заявку на ревакцинацию Пфайзеровской вакциной. А мне говорят, что Пфайзер только для тех кто первый раз вакцинируется. Ревакцинировать ею не будут. Даже за деньги. Почему так? что за тупизм?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2647
Когда в Казахстан поставят "Спутник Лайт" для ревакцинации, ответили в Минздраве
Отправлено: 28.12.21 - 12:58
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8013
Когда в Казахстан поставят "Спутник Лайт" для ревакцинации, ответили в Минздраве
Отправлено: 28.12.21 - 13:15
Цитата:
А вакцинировалась то ты какой? я то думал ты еще в прививочных девственницах ходишь... ан нет...
а строила то из себя, строила...
юля елиссева:
позвонила в первую поликлинику, чтобы подать заявку на ревакцинацию
позвонила в первую поликлинику, чтобы подать заявку на ревакцинацию
А вакцинировалась то ты какой? я то думал ты еще в прививочных девственницах ходишь... ан нет...
а строила то из себя, строила...
Когда в Казахстан поставят "Спутник Лайт" для ревакцинации, ответили в Минздраве
Отправлено: 28.12.21 - 13:56
Юля отмечала, что не убеждена в эффективности какого-то шмурдяка и ввела вакцину разработанной китайской компанией Синовак.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2342
Когда в Казахстан поставят "Спутник Лайт" для ревакцинации, ответили в Минздраве
Отправлено: 28.12.21 - 14:14
Цитата:
Однако сия вакцина, в отличии от всяких спутников и казваков, признана ВОЗ и привившись ею можно ездить по всему миру. Летом не было возможности прививаться Пфайзером, Астразенекой или Джнонсоном. А шмурдяк спутниковский или казваковский он только для нурлыботов!
[Исправлено: юля елиссева, 28.12.2021 - 14:23]
Kairat stayer:
китайской компанией Синовак.
китайской компанией Синовак.
Однако сия вакцина, в отличии от всяких спутников и казваков, признана ВОЗ и привившись ею можно ездить по всему миру. Летом не было возможности прививаться Пфайзером, Астразенекой или Джнонсоном. А шмурдяк спутниковский или казваковский он только для нурлыботов!
[Исправлено: юля елиссева, 28.12.2021 - 14:23]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 782
Когда в Казахстан поставят "Спутник Лайт" для ревакцинации, ответили в Минздраве
Отправлено: 28.12.21 - 14:16
Цитата:
Берегут наш народ от импортного шмурдяка.
Тут хоть бы после одного раза проблем не было...
[Исправлено: serg kost, 28.12.2021 - 14:18]
юля елиссева:
Пфайзер только для тех кто первый раз вакцинируется.
Пфайзер только для тех кто первый раз вакцинируется.
Берегут наш народ от импортного шмурдяка.
Тут хоть бы после одного раза проблем не было...
[Исправлено: serg kost, 28.12.2021 - 14:18]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2342
Когда в Казахстан поставят "Спутник Лайт" для ревакцинации, ответили в Минздраве
Отправлено: 28.12.21 - 14:18
Цитата:
Я не мракобеска, в отличие от некоторых. Вакцинация нужна и я писала про необходимость вакцинироваться безопасными признанными ВОЗ вакцинами. Синовак одна из признанных ВОЗ вакцин.
yudjin:
я то думал ты еще в прививочных девственницах ходишь... ан нет... а строила то из себя, строила...
я то думал ты еще в прививочных девственницах ходишь... ан нет... а строила то из себя, строила...
Я не мракобеска, в отличие от некоторых. Вакцинация нужна и я писала про необходимость вакцинироваться безопасными признанными ВОЗ вакцинами. Синовак одна из признанных ВОЗ вакцин.
Re: Когда в Казахстан поставят "Спутник Лайт" для...
Отправлено: 28.12.21 - 14:33
Цитата:
Шмурдяками сам не вакцинировался, это был сарказм. Как будто не знаю, что это такое.
юля елиссева:
Шмурдяками сам не вакцинировался, это был сарказм. Как будто не знаю, что это такое.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 191
Re: Когда в Казахстан поставят "Спутник Лайт" для...
Отправлено: 28.12.21 - 15:31
Цитата:
Смешно считать Спутник и "Казвак" менее безопасными, чем признанные ВОЗ)
кстати, где-то кто-то скидывал ссылку на интервью с биоинформатиком, что отвечал на вопросы околокоронавирусные и околовакцинные) он никому не навязывал свое мнение, взгляды, не убеждал вакцинироваться, не сравнивал вакцины. Но, его искренне удивляет, что люди боятся и не доверяют вакцинам, созданным на основе овер 40 лет исследований и создания вакцин, и вообще не боятся вакцины, созданной по новой технологии)
юля елиссева:
акцинация нужна и я писала про необходимость вакцинироваться безопасными признанными ВОЗ вакцинами
акцинация нужна и я писала про необходимость вакцинироваться безопасными признанными ВОЗ вакцинами
Смешно считать Спутник и "Казвак" менее безопасными, чем признанные ВОЗ)
кстати, где-то кто-то скидывал ссылку на интервью с биоинформатиком, что отвечал на вопросы околокоронавирусные и околовакцинные) он никому не навязывал свое мнение, взгляды, не убеждал вакцинироваться, не сравнивал вакцины. Но, его искренне удивляет, что люди боятся и не доверяют вакцинам, созданным на основе овер 40 лет исследований и создания вакцин, и вообще не боятся вакцины, созданной по новой технологии)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2342
Re: Когда в Казахстан поставят "Спутник Лайт" для...
Отправлено: 28.12.21 - 16:53
Цитата:
вот, хоть и постыдная профессия быть нурлыботом, однако же даже такие люди понимают что здоровье дороже и лучше качественной вакциной прививаться.
Kairat stayer:
мурдяками сам не вакцинировался, это был сарказм. Как будто не знаю, что это такое.
мурдяками сам не вакцинировался, это был сарказм. Как будто не знаю, что это такое.
вот, хоть и постыдная профессия быть нурлыботом, однако же даже такие люди понимают что здоровье дороже и лучше качественной вакциной прививаться.
Re: Когда в Казахстан поставят "Спутник Лайт" для...
Отправлено: 28.12.21 - 17:17
Цитата:
Мало ли чего вам мерещиться. Без основательно ярлыки не вешайте, скоро будет 12 лет как на пенсии.
юля елиссева:
Мало ли чего вам мерещиться. Без основательно ярлыки не вешайте, скоро будет 12 лет как на пенсии.
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