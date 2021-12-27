Отправлено: - 12:04

самый умный:

А что за глюк с грамотой на последнем фото? Подпись и печать есть, а текста нет...

[Исправлено: Серый волк, 28.12.2021 - 09:26]

Цитата:Тут может быть 4 подходящих варианта:1. Чинушки акунаматата так сильно спешили отчитаться и опередить возможный по этому поводу столичный пендаль, что не успели впечатать.2. Отдел заполнения грамот включил туда наисвежайший отчёт акима о росте благополучия, кто его считал, целиком. И шрифт получился очень-очень мелким.3. Секретарша не знала как в текстовом редакторе изменить размер шрифта, и он просто не виден для объектива.4. Это невидимые магические буквы. Чтоб понять этот пункт нужно прочитать сказку популярного писателя Ганса Христиана Андерсена. про голого Короля.Сказка называется в оригинале на датском Keiserens nye Klæder или на русском звучит как «Новое платье короля»Сколько лет прошло, а прямо как про чиновничков этого государства написано, кто их считал.