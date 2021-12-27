Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 27.12.21 - 19:36
Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сегодня, 27 декабря, встретился с Олегом Пирогом - мальчиком, который спас детей в пожаре. А также с семьей Умурзаковых, которые из-за пожара лишились жилья. Читать новость
Мухамбетов вручил им ключи от 3-комнатной квартиры по пр. Абая. Как пояснили "НГ" в пресс-службе, жилье арендное, плата составляет около 2-3 тысячи тенге. Если жильцы будут своевременно оплачивать коммунальные услуги, они смогут воспользваться правом на приватизацию квартиры.
самый умный: А что за глюк с грамотой на последнем фото? Подпись и печать есть, а текста нет...
Тут может быть 4 подходящих варианта: 1. Чинушки акунаматата так сильно спешили отчитаться и опередить возможный по этому поводу столичный пендаль, что не успели впечатать.
2. Отдел заполнения грамот включил туда наисвежайший отчёт акима о росте благополучия, кто его считал, целиком. И шрифт получился очень-очень мелким.
3. Секретарша не знала как в текстовом редакторе изменить размер шрифта, и он просто не виден для объектива.
4. Это невидимые магические буквы. Чтоб понять этот пункт нужно прочитать сказку популярного писателя Ганса Христиана Андерсена. про голого Короля. Сказка называется в оригинале на датском Keiserens nye Klæder или на русском звучит как «Новое платье короля» Сколько лет прошло, а прямо как про чиновничков этого государства написано, кто их считал.
ПолиграфЪ Боярышников: Попутал!? Это не Ахметова зона отвественности! Он отвечает за территорию города! А Мухамбетов за область!
Приезжая вчкушка не знает про какое дачное общество идет речь, и что оно находится в черте города. Что в общем не удивительно. Для националистических вбросов это абсолютно несущественные знания коренных жителей этого чужого им города. Чинуши, сгрызшие в городе деревья тоже уверен в большинстве своём не знают где это находится.
У скупщика квартир и спекулянта 111 удивительный талант, написать много букв, но не сказать при этом ничего определенного. Кстати эти действия таких спекулянтов и скупщиков привели к повышению стоимости жилья. Ну кроме не очень умной градостроительной политики.
Таких владельцев множества квартир нужно облагать прогрессивными налогами на всю недвижимость в их владении. Включая вычисление всей записанной на подставных лиц. Чтоб это не касалось простых людей, для них единственную жилую площадь даже снизить налоги, учитывая непростое состояние экономики, падающие доходы населения и добавочно съедающую доходы инфляцию.
Налог на владение спекулянтами недвижимостью определённо должен быть высокий. И на эти налоги как раз и должно строиться больше жилья для социальных групп населения. А так получается, что они нахапав вообще уходят от налогов, и не то, чтоб не приносят пользы стране. А взбивая цены на жилье и аренду приносят прямой вред.
А ведь это событие определенно повлияет на дальнейшую судьбу мальчика. Может он решит работать в МЧС, может его будут приглашать на ТВ и он станет медийной личностью, а может и зазвездится - такое тоже может быть.
Серый волк: скупщика квартир и спекулянта 111 удивительный талант, написать много букв, но не сказать при этом ничего определенного.
Как ничего? Ты спросил, откуда они приехали, я сказал, что коренные, местные.. Ты сказал, что в этом виноват аким в этом, я ответил, конечно нет.. Размножение это личное дело каждого.. Ну а квартиры.. А что они? Это моя работа..
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