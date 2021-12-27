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≡ Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43166
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 27.12.21 - 19:36
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Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сегодня, 27 декабря, встретился с Олегом Пирогом - мальчиком, который спас детей в пожаре. А также с семьей Умурзаковых, которые из-за пожара лишились жилья.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
595
Re: Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась...
Отправлено: 28.12.21 - 10:21
#15
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Цитата:
Мухамбетов вручил им ключи от 3-комнатной квартиры по пр. Абая. Как пояснили "НГ" в пресс-службе, жилье арендное, плата составляет около 2-3 тысячи тенге. Если жильцы будут своевременно оплачивать коммунальные услуги, они смогут воспользваться правом на приватизацию квартиры.

Источник:


Красава аким области!
Вот так надо поддерживать коренное население страны!


Цитата:
Ильяс:
Ахметов реально зиц-председатель Фунт


Попутал!? Это не Ахметова зона отвественности! Он отвечает за территорию города! А Мухамбетов за область!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8013
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 10:31
#16
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вот так надо поддерживать коренное население страны!

они же по твоей версии в магазин пошли за пойлом? что переобулась уже?
да, вчкушка, знатно лоханулась... не внуки целинников оказались, а чабанов.

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Он отвечает за территорию города!

Садовод к городу относится если что.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1107
Re: Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась...
Отправлено: 28.12.21 - 11:51
#17
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Вот так надо поддерживать коренное население страны!
---
Это как?! Коренным - квартиры, а приехавшим - грамоты?!
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11827
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 12:04
#18
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Цитата:
самый умный:
А что за глюк с грамотой на последнем фото? Подпись и печать есть, а текста нет...


Тут может быть 4 подходящих варианта:
1. Чинушки акунаматата так сильно спешили отчитаться и опередить возможный по этому поводу столичный пендаль, что не успели впечатать.
:-)
2. Отдел заполнения грамот включил туда наисвежайший отчёт акима о росте благополучия, кто его считал, целиком. И шрифт получился очень-очень мелким.

3. Секретарша не знала как в текстовом редакторе изменить размер шрифта, и он просто не виден для объектива.

4. Это невидимые магические буквы. Чтоб понять этот пункт нужно прочитать сказку популярного писателя Ганса Христиана Андерсена. про голого Короля.
Сказка называется в оригинале на датском Keiserens nye Klæder или на русском звучит как «Новое платье короля»
Сколько лет прошло, а прямо как про чиновничков этого государства написано, кто их считал.
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 28.12.2021 - 09:26]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11827
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 12:18
#19
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Попутал!? Это не Ахметова зона отвественности! Он отвечает за территорию города! А Мухамбетов за область!

Приезжая вчкушка не знает про какое дачное общество идет речь, и что оно находится в черте города.
Что в общем не удивительно.
Для националистических вбросов это абсолютно несущественные знания коренных жителей этого чужого им города. :-)
Чинуши, сгрызшие в городе деревья тоже уверен в большинстве своём не знают где это находится.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11827
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 12:42
#20
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У скупщика квартир и спекулянта 111 удивительный талант, написать много букв, но не сказать при этом ничего определенного.
Кстати эти действия таких спекулянтов и скупщиков привели к повышению стоимости жилья.
Ну кроме не очень умной градостроительной политики.

Таких владельцев множества квартир нужно облагать прогрессивными налогами на всю недвижимость в их владении. Включая вычисление всей записанной на подставных лиц. Чтоб это не касалось простых людей, для них единственную жилую площадь даже снизить налоги, учитывая непростое состояние экономики, падающие доходы населения и добавочно съедающую доходы инфляцию.

Налог на владение спекулянтами недвижимостью определённо должен быть высокий.
И на эти налоги как раз и должно строиться больше жилья для социальных групп населения.
А так получается, что они нахапав вообще уходят от налогов, и не то, чтоб не приносят пользы стране.
А взбивая цены на жилье и аренду приносят прямой вред.

Хотч о чем это я?
Большинство чинушек и депутатов сами спекулянты и скупщики, и они никогда сами себя налогами не обложат.
https://cs12.pikabu.ru/post_img/2021/02/22/1/161394794213476968.jpg

[Исправлено: Серый волк, 28.12.2021 - 09:46]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8013
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 12:51
#21
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Сегодня утром ТОО «СарыаркаАвтоПром» выделила школьнику машину, – «Шевроле Нексиа».
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14689
Re: Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась...
Отправлено: 28.12.21 - 14:02
#22
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Алау пишет что ему ещё автомобиль подарили.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4697
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 14:13
#23
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Цитата:
Victor Yang:

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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14689
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 14:54
#24
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А ведь это событие определенно повлияет на дальнейшую судьбу мальчика. Может он решит работать в МЧС, может его будут приглашать на ТВ и он станет медийной личностью, а может и зазвездится - такое тоже может быть.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7414
Re: Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась...
Отправлено: 28.12.21 - 16:17
#25
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Цитата:
Серый волк:
скупщика квартир и спекулянта 111 удивительный талант, написать много букв, но не сказать при этом ничего определенного.

Как ничего?
Ты спросил, откуда они приехали, я сказал, что коренные, местные..
Ты сказал, что в этом виноват аким в этом, я ответил, конечно нет..
Размножение это личное дело каждого..
Ну а квартиры..
А что они?
Это моя работа..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7414
Re: Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась...
Отправлено: 28.12.21 - 16:17
#26
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Цитата:
Алиса:

Наши власти конечно же молодцы.
Тут ниче и не скажешь..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7414
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 16:23
#27
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Цитата:
Серый волк:
Налог на владение спекулянтами недвижимостью

10%.
Ты бы сам помог пацану..
Зачем считать чужие деньги?
Это всегда так приятно наверно..
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