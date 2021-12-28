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≡ Когда в Казахстан поставят "Спутник Лайт" для ревакцинации, ответили в Минздраве
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43164
Когда в Казахстан поставят "Спутник Лайт" для ревакцинации, ответили в Минздраве
Отправлено: 28.12.21 - 12:35
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В первом квартале 2022 года в Казахстан поставят миллион доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", подходящей для ревакцинации. Об этом сообщила глава Комитета санэпидемконтроля Минздрава Айжан Есмагамбетова.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2340
Re: Когда в Казахстан поставят "Спутник Лайт" для...
Отправлено: 28.12.21 - 12:35
#1
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позвонила в первую поликлинику, чтобы подать заявку на ревакцинацию Пфайзеровской вакциной. А мне говорят, что Пфайзер только для тех кто первый раз вакцинируется. Ревакцинировать ею не будут. Даже за деньги. Почему так? что за тупизм?
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Козлов я
* Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2646
Когда в Казахстан поставят "Спутник Лайт" для ревакцинации, ответили в Минздраве
Отправлено: 28.12.21 - 12:58
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Ревакцинировать ею не будут. Даже за деньги.


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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8011
Когда в Казахстан поставят "Спутник Лайт" для ревакцинации, ответили в Минздраве
Отправлено: 28.12.21 - 13:15
#3
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Цитата:
юля елиссева:
позвонила в первую поликлинику, чтобы подать заявку на ревакцинацию



А вакцинировалась то ты какой? я то думал ты еще в прививочных девственницах ходишь... ан нет...
а строила то из себя, строила...
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2508
Когда в Казахстан поставят "Спутник Лайт" для ревакцинации, ответили в Минздраве
Отправлено: 28.12.21 - 13:56
#4
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Юля отмечала, что не убеждена в эффективности какого-то шмурдяка и ввела вакцину разработанной китайской компанией Синовак.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2340
Когда в Казахстан поставят "Спутник Лайт" для ревакцинации, ответили в Минздраве
Отправлено: 28.12.21 - 14:14
#5
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Цитата:
Kairat stayer:
китайской компанией Синовак.

Однако сия вакцина, в отличии от всяких спутников и казваков, признана ВОЗ и привившись ею можно ездить по всему миру. Летом не было возможности прививаться Пфайзером, Астразенекой или Джнонсоном. А шмурдяк спутниковский или казваковский он только для нурлыботов!

[Исправлено: юля елиссева, 28.12.2021 - 14:23]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
782
Когда в Казахстан поставят "Спутник Лайт" для ревакцинации, ответили в Минздраве
Отправлено: 28.12.21 - 14:16
#6
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Цитата:
юля елиссева:
Пфайзер только для тех кто первый раз вакцинируется.

Берегут наш народ от импортного шмурдяка.
Тут хоть бы после одного раза проблем не было...

[Исправлено: serg kost, 28.12.2021 - 14:18]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2340
Когда в Казахстан поставят "Спутник Лайт" для ревакцинации, ответили в Минздраве
Отправлено: 28.12.21 - 14:18
#7
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Цитата:
yudjin:
я то думал ты еще в прививочных девственницах ходишь... ан нет... а строила то из себя, строила...

Я не мракобеска, в отличие от некоторых. Вакцинация нужна и я писала про необходимость вакцинироваться безопасными признанными ВОЗ вакцинами. Синовак одна из признанных ВОЗ вакцин.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2508
Re: Когда в Казахстан поставят "Спутник Лайт" для...
Отправлено: 28.12.21 - 14:33
#8
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Цитата:
юля елиссева:


Шмурдяками сам не вакцинировался, это был сарказм. Как будто не знаю, что это такое.
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