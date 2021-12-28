Отправлено: - 14:16

юля елиссева:

Пфайзер только для тех кто первый раз вакцинируется.

[Исправлено: serg kost, 28.12.2021 - 14:18]

Цитата:Берегут наш народ от импортного шмурдяка.Тут хоть бы после одного раза проблем не было...