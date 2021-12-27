Re: Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать....

Отправлено: - 13:38

если разрешат, то официально это будет означать полный провал в госполитике. И то что цены аховые и с ними власть совладать не может, а самое главное не в состоянии обеспечить достойной зарплатой своих работников. Исподволь толкают и на коррупционные преступления, на дополнительный заработок так сказать. в виде откатов, взяток. Это позор!!! За 30 лет независимости скатиться до дна экономической ямы. Вот так и наруководили луноликий наш со своей командой.