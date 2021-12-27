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Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать. Например, таксистами
Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать. Например, таксистами
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43164
Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать. Например, таксистами
Отправлено: 27.12.21 - 16:58
Председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова сообщила, что госслужащим могут разрешить иметь дополнительный заработок в нерабочее время. При этом открыть свой бизнес госслужащие по-прежнему не смогут.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 927
Re: Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать....
Отправлено: 27.12.21 - 16:58
"вообще-то у меня работа другая, а такси это так для души"
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11640
Re: Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать....
Отправлено: 27.12.21 - 17:22
Отдел спорта может пойти в охрану
Отдел культуры на тоях выступать
Отдел ЧС пожары тушить
Ну а отделу предпренимательства не повезло
Отдел культуры на тоях выступать
Отдел ЧС пожары тушить
Ну а отделу предпренимательства не повезло
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7404
Re: Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать....
Отправлено: 27.12.21 - 17:43
Где миллиард заработал?
-Такси макси КЖБИ Автовакзал ездил...
-Такси макси КЖБИ Автовакзал ездил...
Re: Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать....
Отправлено: 27.12.21 - 17:43
Ну а что? Путин вон подрабатывал...
Это чтобы в декларации указать излишки? Типа натаксовал?
Это чтобы в декларации указать излишки? Типа натаксовал?
Re: Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать....
Отправлено: 27.12.21 - 17:44
А на бампере такси надпись: "Занос 1 млн"
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2646
Re: Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать....
Отправлено: 27.12.21 - 18:43
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4977
Re: Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать....
Отправлено: 27.12.21 - 19:02
Даже трудно представить, как это произойдет, нормально подработать то практически негде, если только лепить пельмени или перебирать картошку на базе. Простым гражданам трудно найти работу...
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23702
Re: Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать....
Отправлено: 27.12.21 - 19:46
Цитата:
Не доверил бы. Мясо будут - недокладывать...
сайлау курманов:
если только лепить пельмени
если только лепить пельмени
Не доверил бы. Мясо будут - недокладывать...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11827
Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать. Например, таксистами
Отправлено: 27.12.21 - 19:56
Цитата:
Аналогично!
Я бы такие пельмени брать не стал!
Был же уже отрицательный опыт. Их к обрезке веток деревьев подпустили.
После этого весь город в пеньках и как пустыня.
Так что к переборке картофеля их тоже лучше на пушечный выстрел не подпускать.
drakon:
Не доверил бы. Мясо будут - недокладывать...
Не доверил бы. Мясо будут - недокладывать...
Аналогично!
Я бы такие пельмени брать не стал!
Был же уже отрицательный опыт. Их к обрезке веток деревьев подпустили.
После этого весь город в пеньках и как пустыня.
Так что к переборке картофеля их тоже лучше на пушечный выстрел не подпускать.
Re: Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать....
Отправлено: 27.12.21 - 21:12
А как насчёт идеи, не новой, "отмотать" за кого-нибудь срок?
Я – зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни!
Золотой телёнок
Я – зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни!
Золотой телёнок
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 200
Re: Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать....
Отправлено: 28.12.21 - 13:38
если разрешат, то официально это будет означать полный провал в госполитике. И то что цены аховые и с ними власть совладать не может, а самое главное не в состоянии обеспечить достойной зарплатой своих работников. Исподволь толкают и на коррупционные преступления, на дополнительный заработок так сказать. в виде откатов, взяток. Это позор!!! За 30 лет независимости скатиться до дна экономической ямы. Вот так и наруководили луноликий наш со своей командой.
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