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«Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал, как выносил детей из горящего дома в Костанае
«Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал, как выносил детей из горящего дома в Костанае
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