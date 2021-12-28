Re: Вход в ТРЦ, банки, ЦОНы и Казпочту планируют запретить...

Отправлено: - 11:44

В битком набитом деградировавшем общественном транспорте можно...



Заставь дураков богу молиться, они и лоб расшибут.

Это именно про этих бездельников с палитрой статусов.



И ведь можно было догадаться.

Дай коррумпированному чинушманчику освоить на подрезке веток деревьев - Большая часть города превратится в пустыню с пеньками. Но там где неудобно отрезать и ветки бьют по проезжающим в правой полосе автобусам ничего не будет подрезано.



Это такие бюрократические таланты.