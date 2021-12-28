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≡ Вход в ТРЦ, банки, ЦОНы и Казпочту планируют запретить гражданам с "синим" статусом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43163
Вход в ТРЦ, банки, ЦОНы и Казпочту планируют запретить гражданам с "синим" статусом
Отправлено: 28.12.21 - 10:34
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С 5 января казахстанцам с "синим" статусом могут запретить посещать ТРЦ, торговые дома, банки, ЦОНы и отделения Казпочты. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Жандос Буркитбаев.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8008
Re: Вход в ТРЦ, банки, ЦОНы и Казпочту планируют запретить...
Отправлено: 28.12.21 - 10:34
#1
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Цитата:
С 5 января казахстанцам с "синим" статусом могут запретить посещать ТРЦ, торговые дома, банки, ЦОНы и отделения Казпочты.

так и сказали бы с 5 января в Казахстане население делится на людей и нелюдей! Дискриминацией попахивает, если не сказать больше.
Когда всем этим объектам выроют могилу и подтолкнут туда, тогда поймут... Но как известно дураки учатся на своих ошибках.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2645
Вход в ТРЦ, банки, ЦОНы и Казпочту планируют запретить гражданам с "синим" статусом
Отправлено: 28.12.21 - 11:10
#2
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Профайл
Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11826
Re: Вход в ТРЦ, банки, ЦОНы и Казпочту планируют запретить...
Отправлено: 28.12.21 - 11:44
#3
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В битком набитом деградировавшем общественном транспорте можно...

Заставь дураков богу молиться, они и лоб расшибут.
Это именно про этих бездельников с палитрой статусов.

И ведь можно было догадаться.
Дай коррумпированному чинушманчику освоить на подрезке веток деревьев - Большая часть города превратится в пустыню с пеньками. Но там где неудобно отрезать и ветки бьют по проезжающим в правой полосе автобусам ничего не будет подрезано.

Это такие бюрократические таланты.
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