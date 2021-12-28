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Вход в ТРЦ, банки, ЦОНы и Казпочту планируют запретить гражданам с "синим" статусом
Вход в ТРЦ, банки, ЦОНы и Казпочту планируют запретить гражданам с "синим" статусом
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