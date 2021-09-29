Отправлено: - 12:50

Добринцофф:

И не бояться же такие по квартирам ходить,ну ладно я просто на х... пошлю,а ведь кто то может и в дыню заехать.



Цитата:А дыня для вас это священный продукт или Заратустра не позволяет заезжать в дыню?