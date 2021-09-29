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≡ "Лжетрубочисты" появились и в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43163
"Лжетрубочисты" появились и в Костанае
Отправлено: 29.09.21 - 11:03
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В общем и целом, из публикаций в СМИ и социальных сетях следует, что \"предложением услуг\" деятельность \"трубочистов\" назвать сложно. Скорее, это является навязыванием услуг под угрозой отключения от системы газоснабжения в адрес тех людей, кто не желает заключать договор с этой фирмой и оплачивать её услуги.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
259
Re: "Лжетрубочисты" появились и в Костанае
Отправлено: 29.09.21 - 11:03
#1
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На первом фото - "в связи с вашим отсутствием, просим перезвонить", а на втором фото уже даже и вывод имеется - "тяги нет".

Как "мастер Виталий", находясь за дверью, например, в связи с моим отсутствием, установил, что в моей вентиляции над газовой плитой нет тяги? Или где нет у него тяги, на лестничной площадке что ли? Да и у меня есть кому проверять тягу - без этого мастера Виталия, так как наличествует договор с фирмой "РЦКУ-Костанай".
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
504
Re: "Лжетрубочисты" появились и в Костанае
Отправлено: 29.09.21 - 11:43
#2
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Мне кажется прокуратуре запросто можно возбудиться - на лицо мошенничество с ущербом в особо крупных размерах, в адрес неопределенного круга лиц или как там у них это называется, когда без заявления от пострадавших
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8377
Re: "Лжетрубочисты" появились и в Костанае
Отправлено: 29.09.21 - 12:39
#3
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И не бояться же такие по квартирам ходить,ну ладно я просто на х... пошлю,а ведь кто то может и в дыню заехать.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1766
Re: "Лжетрубочисты" появились и в Костанае
Отправлено: 29.09.21 - 12:46
#4
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А что там за значения и единицы измерения указаны в бумажке? Видимо, именно по этим данным делаются такие глубокомысленные выводы, что тяги нет. Интересно, 0.0 ат - это полное отсутствие атмосферы? Типа вакуум, как в космическом пространстве? Они бы хоть для приличия посмотрели как измеряется тяга в вентиляционных шахтах.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1766
Re: "Лжетрубочисты" появились и в Костанае
Отправлено: 29.09.21 - 12:50
#5
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Цитата:
Добринцофф:
И не бояться же такие по квартирам ходить,ну ладно я просто на х... пошлю,а ведь кто то может и в дыню заехать.

А дыня для вас это священный продукт или Заратустра не позволяет заезжать в дыню?
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
259
Re: "Лжетрубочисты" появились и в Костанае
Отправлено: 29.09.21 - 15:28
#6
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Цитата:
Маркс:
Типа вакуум, как в космическом пространстве?

Вакуум у них в головах, видимо, и у руководства этой фирмы.
Как минимум, об этом сказали в отношении них люди из Рудного.
Но меня беспокоит все же один вопрос - как, находясь за дверью, они получили этот вакуум у меня в вентиляции? :lol:
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
259
Re: "Лжетрубочисты" появились и в Костанае
Отправлено: 29.09.21 - 17:04
#7
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На 3-ем фото удостоверение, в котором написано -
"Предъявитель настоящего удостоверения по поручению предприятия в соответствии с Законом "О газе и газоснабжении" имеет право на проверку дымовых и вентиляционных каналов с выдачей на них актов".

Ведь явно, что эта шарашкина контора не имеет никакого отношения к газу и газоснабжению. Как выше указано, проверкой вентиляции занимаются те же, кто обслуживает газовые плиты и стояки. Без них уже проверили. Если ничего не нашли - всё в порядке.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4977
"Лжетрубочисты" появились и в Костанае
Отправлено: 29.09.21 - 19:00
#8
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Почему прикрыли на удостоверениях их имена и фото, подозреваю что там лицо популярного в Рудном непорядочного гражданина.

[Исправлено: Gljuk, 29.09.2021 - 19:14]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14604
Re: "Лжетрубочисты" появились и в Костанае
Отправлено: 30.09.21 - 07:55
#9
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Цитата:
Mr_negotive:
Как "мастер Виталий", находясь за дверью, например, в связи с моим отсутствием, установил, что в моей вентиляции над газовой плитой нет тяги?

Поднялся на крышу и перекрыл выход :lol:
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D
§ Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
42
Re: "Лжетрубочисты" появились и в Костанае
Отправлено: 28.12.21 - 10:27
#10
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Поднимаю тему. У нас развесили объявления от этой фирмы. Вроде суд был над ними, какой итог суда?
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