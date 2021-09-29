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"Лжетрубочисты" появились и в Костанае
"Лжетрубочисты" появились и в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43163
"Лжетрубочисты" появились и в Костанае
Отправлено: 29.09.21 - 11:03
В общем и целом, из публикаций в СМИ и социальных сетях следует, что \"предложением услуг\" деятельность \"трубочистов\" назвать сложно. Скорее, это является навязыванием услуг под угрозой отключения от системы газоснабжения в адрес тех людей, кто не желает заключать договор с этой фирмой и оплачивать её услуги.
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Re: "Лжетрубочисты" появились и в Костанае
Отправлено: 29.09.21 - 11:03
На первом фото - "в связи с вашим отсутствием, просим перезвонить", а на втором фото уже даже и вывод имеется - "тяги нет".
Как "мастер Виталий", находясь за дверью, например, в связи с моим отсутствием, установил, что в моей вентиляции над газовой плитой нет тяги? Или где нет у него тяги, на лестничной площадке что ли? Да и у меня есть кому проверять тягу - без этого мастера Виталия, так как наличествует договор с фирмой "РЦКУ-Костанай".
Как "мастер Виталий", находясь за дверью, например, в связи с моим отсутствием, установил, что в моей вентиляции над газовой плитой нет тяги? Или где нет у него тяги, на лестничной площадке что ли? Да и у меня есть кому проверять тягу - без этого мастера Виталия, так как наличествует договор с фирмой "РЦКУ-Костанай".
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 504
Re: "Лжетрубочисты" появились и в Костанае
Отправлено: 29.09.21 - 11:43
Мне кажется прокуратуре запросто можно возбудиться - на лицо мошенничество с ущербом в особо крупных размерах, в адрес неопределенного круга лиц или как там у них это называется, когда без заявления от пострадавших
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8377
Re: "Лжетрубочисты" появились и в Костанае
Отправлено: 29.09.21 - 12:39
И не бояться же такие по квартирам ходить,ну ладно я просто на х... пошлю,а ведь кто то может и в дыню заехать.
Re: "Лжетрубочисты" появились и в Костанае
Отправлено: 29.09.21 - 12:46
А что там за значения и единицы измерения указаны в бумажке? Видимо, именно по этим данным делаются такие глубокомысленные выводы, что тяги нет. Интересно, 0.0 ат - это полное отсутствие атмосферы? Типа вакуум, как в космическом пространстве? Они бы хоть для приличия посмотрели как измеряется тяга в вентиляционных шахтах.
Re: "Лжетрубочисты" появились и в Костанае
Отправлено: 29.09.21 - 12:50
Цитата:
А дыня для вас это священный продукт или Заратустра не позволяет заезжать в дыню?
Добринцофф:
И не бояться же такие по квартирам ходить,ну ладно я просто на х... пошлю,а ведь кто то может и в дыню заехать.
И не бояться же такие по квартирам ходить,ну ладно я просто на х... пошлю,а ведь кто то может и в дыню заехать.
А дыня для вас это священный продукт или Заратустра не позволяет заезжать в дыню?
Re: "Лжетрубочисты" появились и в Костанае
Отправлено: 29.09.21 - 15:28
Цитата:
Вакуум у них в головах, видимо, и у руководства этой фирмы.
Как минимум, об этом сказали в отношении них люди из Рудного.
Но меня беспокоит все же один вопрос - как, находясь за дверью, они получили этот вакуум у меня в вентиляции?
Маркс:
Типа вакуум, как в космическом пространстве?
Типа вакуум, как в космическом пространстве?
Вакуум у них в головах, видимо, и у руководства этой фирмы.
Как минимум, об этом сказали в отношении них люди из Рудного.
Но меня беспокоит все же один вопрос - как, находясь за дверью, они получили этот вакуум у меня в вентиляции?
Re: "Лжетрубочисты" появились и в Костанае
Отправлено: 29.09.21 - 17:04
На 3-ем фото удостоверение, в котором написано -
"Предъявитель настоящего удостоверения по поручению предприятия в соответствии с Законом "О газе и газоснабжении" имеет право на проверку дымовых и вентиляционных каналов с выдачей на них актов".
Ведь явно, что эта шарашкина контора не имеет никакого отношения к газу и газоснабжению. Как выше указано, проверкой вентиляции занимаются те же, кто обслуживает газовые плиты и стояки. Без них уже проверили. Если ничего не нашли - всё в порядке.
"Предъявитель настоящего удостоверения по поручению предприятия в соответствии с Законом "О газе и газоснабжении" имеет право на проверку дымовых и вентиляционных каналов с выдачей на них актов".
Ведь явно, что эта шарашкина контора не имеет никакого отношения к газу и газоснабжению. Как выше указано, проверкой вентиляции занимаются те же, кто обслуживает газовые плиты и стояки. Без них уже проверили. Если ничего не нашли - всё в порядке.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4977
"Лжетрубочисты" появились и в Костанае
Отправлено: 29.09.21 - 19:00
Почему прикрыли на удостоверениях их имена и фото, подозреваю что там лицо популярного в Рудном непорядочного гражданина.
[Исправлено: Gljuk, 29.09.2021 - 19:14]
[Исправлено: Gljuk, 29.09.2021 - 19:14]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14604
Re: "Лжетрубочисты" появились и в Костанае
Отправлено: 30.09.21 - 07:55
Цитата:
Поднялся на крышу и перекрыл выход
Mr_negotive:
Как "мастер Виталий", находясь за дверью, например, в связи с моим отсутствием, установил, что в моей вентиляции над газовой плитой нет тяги?
Как "мастер Виталий", находясь за дверью, например, в связи с моим отсутствием, установил, что в моей вентиляции над газовой плитой нет тяги?
Поднялся на крышу и перекрыл выход
D
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.12
- Сообщений:
- 42
Re: "Лжетрубочисты" появились и в Костанае
Отправлено: 28.12.21 - 10:27
Поднимаю тему. У нас развесили объявления от этой фирмы. Вроде суд был над ними, какой итог суда?
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