Отправлено: - 01:19

Серый волк:

Кирпич да, мы тоже видим. Только почему-то не в дымоходах, почему-то силикатный и почему-то прислоненный к буржуйке.

maxsaf:

И почему печка из дыры в стене торчит?

[Исправлено: Добринцофф, 28.12.2021 - 01:19]

Цитата:Цитата:Это стена и есть печка с колодцами,кирпич силикатный сбоку лежит,потому что печка железная без водяной рубашки,когда разгориться то железо раскаляется до красна,вот они и закрыли эту сторону кирпичём,от него ещё и польза будет,когда печка прогорит,кирпич ещё долго горячий будет тепло отдавать.Эх вы деревня