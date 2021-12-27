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≡ «Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал, как выносил детей из горящего дома в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43162
«Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал, как выносил детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 16:31
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11-летний Олег ПИРОГ, ученик 5 класса СШ № 22 спас детей из горящего дома. Сегодня, 27 декабря, он рассказал «НГ» о том, что произошло в субботу в садовом обществе "Садовод-строитель".
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1104
Re: «Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал,...
Отправлено: 27.12.21 - 23:59
#15
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Цитата:
maxsaf:

Судя по фотографии, из пеноблока. А тому, кто ставил печку, руки отрубить по самые тестикулы.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8377
«Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал, как выносил детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 28.12.21 - 01:19
#16
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Цитата:
Серый волк:
Кирпич да, мы тоже видим. Только почему-то не в дымоходах, почему-то силикатный и почему-то прислоненный к буржуйке.


Цитата:
maxsaf:
И почему печка из дыры в стене торчит?

Это стена и есть печка с колодцами,кирпич силикатный сбоку лежит,потому что печка железная без водяной рубашки,когда разгориться то железо раскаляется до красна,вот они и закрыли эту сторону кирпичём,от него ещё и польза будет,когда печка прогорит,кирпич ещё долго горячий будет тепло отдавать.
Эх вы деревня :lol:

[Исправлено: Добринцофф, 28.12.2021 - 01:19]
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