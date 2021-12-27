Отправлено: - 21:07

111:

Другие, кто живет на дачах, начнут поджигать свои дома... Тут надо бы или всем, или или....

Цитата:А сколько беженцев там ещё прячется по дачам с буржуйками?Сколько из них с детьми?Сколько многодетных?Откуда приехали?С какого населённого пункта?