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Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43162
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 27.12.21 - 19:36
Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сегодня, 27 декабря, встретился с Олегом Пирогом - мальчиком, который спас детей в пожаре. А также с семьей Умурзаковых, которые из-за пожара лишились жилья.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14967
Re: Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась...
Отправлено: 27.12.21 - 19:36
Достойно все.
аким области в данной ситуации
отработал ситуацию на отлично.
аким области в данной ситуации
отработал ситуацию на отлично.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 23
Re: Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась...
Отправлено: 27.12.21 - 19:45
Ахметов реально зиц-председатель Фунт, Мухамбетов и за Тобол медальку получил, и мальчика ноутбуком наградил и МРТ включил. Главное чтобы не запутались, кому лавры, а кому на нары.
Re: Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась...
Отправлено: 27.12.21 - 19:49
Ну вот, всем всего подарили..
Ну очень быстро ..
Тоже молодцы..
Ну очень быстро ..
Тоже молодцы..
Re: Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась...
Отправлено: 27.12.21 - 19:53
Просто прецендент..
Другие, кто живет на дачах, начнут поджигать свои дома...
Тут надо бы или всем, или или....
Другие, кто живет на дачах, начнут поджигать свои дома...
Тут надо бы или всем, или или....
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8006
Re: Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась...
Отправлено: 27.12.21 - 20:21
Цитата:
Цитата:
Аяяяй, вчкушка, вот ты лоханулась...намекала в своей подленькой манере, что родители пошли в магазин за пойлом и была уверена, что это дети и внуки целинников, которым из-за бедности ехать некуда... вот же засада... в следующий раз не будешь бежать впереди паровоза и гадить.
А также с семьей Умурзаковых, которая из-за пожара лишилась жилья.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Угадайте с одного раза,зачем родители вдвоём!!! ,растопив печь ,оставив четверых детей малых детей без присмотра пошли в магазин?
Аяяяй, вчкушка, вот ты лоханулась...намекала в своей подленькой манере, что родители пошли в магазин за пойлом и была уверена, что это дети и внуки целинников, которым из-за бедности ехать некуда... вот же засада... в следующий раз не будешь бежать впереди паровоза и гадить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11823
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 27.12.21 - 20:44
С вчкушкой и так всё понятно.
А вот преступников наградят, разоривших населенные пункты откуда беженцы с детьми бежали в летние неприспособленные для проживания дачки?
[Исправлено: Серый волк, 27.12.2021 - 17:45]
А вот преступников наградят, разоривших населенные пункты откуда беженцы с детьми бежали в летние неприспособленные для проживания дачки?
[Исправлено: Серый волк, 27.12.2021 - 17:45]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11823
Re: Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась...
Отправлено: 27.12.21 - 21:07
Цитата:
А сколько беженцев там ещё прячется по дачам с буржуйками?
Сколько из них с детьми?
Сколько многодетных?
Откуда приехали?
С какого населённого пункта?
111:
Другие, кто живет на дачах, начнут поджигать свои дома... Тут надо бы или всем, или или....
Другие, кто живет на дачах, начнут поджигать свои дома... Тут надо бы или всем, или или....
А сколько беженцев там ещё прячется по дачам с буржуйками?
Сколько из них с детьми?
Сколько многодетных?
Откуда приехали?
С какого населённого пункта?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14602
Re: Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась...
Отправлено: 27.12.21 - 23:19
Все здорово, все классно, но пару моментов надо бы прояснить. Цитата:
Наказали бы внуков целинников за оставление детей без присмотра или нет, и из-за чего собственно пожар произошел?
yudjin:
что родители пошли в магазин за пойлом и была уверена, что это дети и внуки целинников, которым из-за бедности ехать некуда... вот же засада..
что родители пошли в магазин за пойлом и была уверена, что это дети и внуки целинников, которым из-за бедности ехать некуда... вот же засада..
Наказали бы внуков целинников за оставление детей без присмотра или нет, и из-за чего собственно пожар произошел?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1104
Re: Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась...
Отправлено: 27.12.21 - 23:50
"Предприниматели области готовы отметить героический поступок Олега и подарить ценные подарки", - сообщили в пресс-службе акима области.
---
А предприниматели в курсе, что они готовы что-то там подарить?!
---
А предприниматели в курсе, что они готовы что-то там подарить?!
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 00:17
Цитата:
Про одноклассницу могу сказать, всю жизнь по хатам скиталась, уехала покорять город оттуда, откуда и я, раньше, после 8го класса.
В 1985м..
Замуж повыходила раза четыре.
Один сын безотцовщина, за это получила в том году хату двушку в Юбилейном
Впрочем не уживалась не с одним мужиком..
Теперь этот сын снимает квартиру с женой на кск.
Второй с женой снимает еще тут где то, тоже одну жену на улицу выкинул, не понравилась, живет с другой..
У всех дети..
Эти дачники, детишки нашего советского поколения, у которого все было, но которые все могли профукать..
Их дети..
И их дети будут точно такими же копиями, только в квадрате или как еще там по геометрии..
Оттуда и выходят нескончаемым потоком..
Серый волк:
Откуда приехали?
Откуда приехали?
Про одноклассницу могу сказать, всю жизнь по хатам скиталась, уехала покорять город оттуда, откуда и я, раньше, после 8го класса.
В 1985м..
Замуж повыходила раза четыре.
Один сын безотцовщина, за это получила в том году хату двушку в Юбилейном
Впрочем не уживалась не с одним мужиком..
Теперь этот сын снимает квартиру с женой на кск.
Второй с женой снимает еще тут где то, тоже одну жену на улицу выкинул, не понравилась, живет с другой..
У всех дети..
Эти дачники, детишки нашего советского поколения, у которого все было, но которые все могли профукать..
Их дети..
И их дети будут точно такими же копиями, только в квадрате или как еще там по геометрии..
Оттуда и выходят нескончаемым потоком..
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 00:19
И кто виноват, что они рожают свои Копии?
Эти копии тоже будут бедны, лишь конечно единицы достигнут чего то..
Никто их никуда не выгонял, не разваливал ничего..
Эти копии тоже будут бедны, лишь конечно единицы достигнут чего то..
Никто их никуда не выгонял, не разваливал ничего..
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 00:28
Этим вот тоже лет по 30..
Годов конец 80х,начало 90х..
Как правило жили тут на квартире, родители грузчики на складской и мойщица подъездов просто начали стареть.
Квартира, двухкомнатная, на всех 7х детей и 18 внуков стала маленькой .
Младшая решает уйти, потому что с родителями остаются в большинстве только сыновья..
Ну ушла, на дачу, которую все вместе построили за сезон..
Она ни откуда не приехала..
Они жили тут..
Они местные..
Ну муж может условно родом из Жетыгоры, но тоже такой же местный, родившийся тут, в Костанае, как я например..
Годов конец 80х,начало 90х..
Как правило жили тут на квартире, родители грузчики на складской и мойщица подъездов просто начали стареть.
Квартира, двухкомнатная, на всех 7х детей и 18 внуков стала маленькой .
Младшая решает уйти, потому что с родителями остаются в большинстве только сыновья..
Ну ушла, на дачу, которую все вместе построили за сезон..
Она ни откуда не приехала..
Они жили тут..
Они местные..
Ну муж может условно родом из Жетыгоры, но тоже такой же местный, родившийся тут, в Костанае, как я например..
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 28.12.21 - 00:35
Меня вот раньше никто не жалел..
Как зарекся, пока не куплю хату, машину, не женюсь.
Правильно ли это?
Только отчасти..
Но скорее нет..
А если б не получилось?
Наверно лучше сразу плодить детей, возможно у меня были бы уже куча внуков, крен с ним, что жили бы по дачам, но я был бы наверно счастлив по своему..
Увижу ли я внуков, став наконец с деньгами, нет..
А потому ничего страшного ни с кем не случилось.
Все живы, и это главное..
Если мозги будут, выкарабкаются сами..
Как зарекся, пока не куплю хату, машину, не женюсь.
Правильно ли это?
Только отчасти..
Но скорее нет..
А если б не получилось?
Наверно лучше сразу плодить детей, возможно у меня были бы уже куча внуков, крен с ним, что жили бы по дачам, но я был бы наверно счастлив по своему..
Увижу ли я внуков, став наконец с деньгами, нет..
А потому ничего страшного ни с кем не случилось.
Все живы, и это главное..
Если мозги будут, выкарабкаются сами..
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