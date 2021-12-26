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[Исправлено: Серый волк, 27.12.2021 - 05:00]

Пять дней назад было.Из дружественного СМИ позвонили журналисты.Им позвонила бабушка из деревни. Телевизор у неё перестал показывать.А скоро Новый год!Бабушка была расстроена перспективой остаться без телевизора на НГ (НГ в данном случае Новый год, а не одна газета все более похожая на холуйское КН и кормящая шпиков на своём сайте)Телевизор конечно в наше время чистое зло, но бабушка привыкла.Для неё трудно без телевизора на НГ, даже несмотря на пропагандонов засевших в ящикеНу понятно журналисты не разбираются в ремонте ТВ и настройках антенн на спутник.(приличные, с пропагандонами не общаюсь и они были бы сразу посланы в пешее эротическое путешествие)Что именно случилось было непонятно.Мороз -23 варианты представлялись: кабель к тарелке может китаёз, конвертер не качественный замерз, улетел по гетеродину. Да всё что угодно может привести к "непоказывает".Беру простенький легкий прибор для поиска спутников, кусок кабеля, разъемы, тестер. Еду в деревню с гуманитарной миссией. Сначала удивили улицы.Всё до последнего дома поселка тщательно очищено и посыпано песком.Посёлок 1937 года, построенный при станции и разросшийся в несколько сотен домов.Сталинские деревянные двухэтажные "бараки" лет пять назад снесли и построили красивые трехэтажные современные дома как с картинок в Европе.А улицы с одноэтажными домами остались. Чем дальше тем дома более новые и котеджеобразные.В основной массе тут две категории, которые живут, и которые приезжают как на дачу из мегаполиса.Только домины-дачи очень большие.Газораспределительная станция на соседенй улице слегка шуршит редукторами. Мороз -23. расход высокий.Подход очищен, всё новое покрашено.По дороге, две улицы и один проезд между ними не встретилось ни одной машины.Иней, чистый снег со всех сторон, почищенная дорога, посыпанная и мороз.От калитки бабушка почистила к приезду лопатой.Снега было см 20 примерно, сегодня уже намного больше выпало. У крыльца миска с косточками, наверное для котов, но следы птиц. Коты при -23 наверное решили уличную прогулку до миски не делать.Дом большой. Нет. Просто огромный.3 жилые комнаты на первом этаже. Большая кухня и вполне жилая утепленная веранда.На втором этаже кажется нежилые комнаты. Хорошо натоплено.Печка автоматическая газовая.В итоге тарелку смотреть не пришлось.В телевизоре фИЛИПС российского производства вздулся и вытек конденсатор китайского низкокачественного производства.В другой комнате у бабушке обнаружился LG который привезли летом дети.Чтоб не заморачиваться ремонтом, так как там и другие конденсаторы очень подозрительные, просто меняем ТВ.Настраивать не понадобилось. Настройки в приставке Триколор.Но тестер всёж понадобился измерить напряжение батареек в дистанционкеВ доме туалет внутри. выложен кафелем. Смыв работает. Вода есть. Чистая. Напряжение в сети 208в.Трансформатор далековато. -23 это сильный мороз, где-то греются.Те, кто приезжает отдохнуть, не заморачиваются ценой и по всей видимости используют электросети по полной, на сколько позволит ввод.У бабушки вообще-то есть кв в городе. Абсолютно новая, полученная при сносе старого городского дома. В ней дети.Здеь до магазина далековато.Около 1 км на трассе супермаркет Дикси.Рядом с ним почта, и местный клуб. Работающий.Но главное развлечение тут лес.Огромный! Летом и осенью с грибами, ягодами. гадюками и лешими!Зимой лыжи.После открытия супермаркета два местных крохотных старых магазина в глубине деревни закрылись.Но дорога туда всегда почищена. И снег чистейший.Время осталось свободное.Решил прогуляться до первой национальной велодорожки.Через лес три км до соседней более старой деревни с старинным названием. Улицы прочищены до последнего дома, и ещё за ним уходящая дорога в лес метров 50.Огромные вековые ели вокруг тропы с висящими на лапах снежными массами.Небо ещё чуть сохранило на западе следы заката.Тропинка в несколько следов через лес. Немного холодно в тактической куртке без соответствующей толстой флиски.Греюсь быстрым шагом.Выхожу в другую деревню. Окраина это как раз новые большие дома, В некоторых Авто и свет. В центре несколько старых.Всё почищено но без песка как в соседней. С песком будет только главная улица.Через полчаса выхожу к временному мосту, который наводится зимой вместо парома.Паром стоит рядом вмерзший в лёд.Мост на поплавках, натянут тросами тоже вмерзший.На другом берегу велодорожка Питер - Москва.Очень хотелось посмотреть сколько успели построить. Знаки на месте, автоматический шлагбаум закрыт.Всё занесено свежайшим снегом.Но несколькими днями раньше видел фото в сети.Снега было еще мало и девушки на лыжах катали параллельно с какой-то семьёй выбравшейся на вело.Велосипедисты конечно закутанные получше лыжниц.Ощущение полнейшего сюрреализма.Теперь получается вело и лыжники вместе.