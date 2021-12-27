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≡ Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43162
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 12:11
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Казахстану придется строить атомную станцию. Переговоры, в том числе и с «Росатомом», уже ведутся. Об этом заявил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, глава МФЦА «Астана» Кайрат Келимбетов.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14602
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 14:22
#15
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Цитата:
abaika95:
Кто Казахстану предложил?)

Байден наверное))
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
780
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 14:24
#16
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Цитата:
maxsaf: А тигров не там ли собирались разводить?

Говорят, что от радиации происходят мутации.
И если котов бенгальской породы поселить рядом с АЭС, то они через тысячи лет станут огромные, ростом с тигра.
А камыш на Балхаше вырастет огромным, как бамбуковый лес.

[Исправлено: serg kost, 27.12.2021 - 14:26]
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14602
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 14:33
#17
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Цитата:
serg kost:
А камыш на Балхаше вырастет огромным, как бамбуковый лес.

Тогда там надо сажать картошку. Ну и под сенокос земли выделить. Камыш ни люди, ни скотина есть не будут))
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23702
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 14:45
#18
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Цитата:
maxsaf:
. Камыш ни люди, ни скотина есть не будут))

Будете, рыболовные удочки - делать,
и акул - ловить... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7404
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 15:00
#19
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Блин..
Классно..
Вот если б тут начали строить, для нашего региона было бы вообще отлично..
Столько командировочных..
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
122
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 16:02
#20
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Цитата:
abaika95:
с кем ещё ведут переговоры?))

Вроде про Венгров где-то было

[Исправлено: Alehander, 27.12.2021 - 16:10]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14967
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 16:17
#21
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Цитата:
Alehander:
Вроде про Венгров где-то было


чего?
в Венгрии аэс Пакш СССР построил,
На всех четырёх энергоблоках станции используются
советские реакторные установки
а Пакш 2 строят с реакторами по российской технологии Росатома.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
122
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 16:36
#22
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Типа опыт перенимать. Может быть и не строительства, а скорее жизни с АЭС.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1104
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 28.12.21 - 00:05
#23
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Цитата:
maxsaf:
н

Камыш ни люди, ни скотина есть не будут))
---
Зато какие маты камышитовые классные получатся! Экологически чистые!Останется только кизяком обмазать, и жильё готово!
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1104
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 28.12.21 - 00:10
#24
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Я вот даже не сомневался, пока читал статью, что первым отметится животное! А у меня вопрос по поводу выбора места строительства - а как там с землетрясениями?!Если мне не изменяет мой склероз, Фукусима как раз и получилась из-за землетрясения.Попустыннее земель в Казахстане не осталось?! Или это великая проблема - протянуть провода до распределительного узла?
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
780
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 28.12.21 - 00:42
#25
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
как там с землетрясениями?!Если мне не изменяет мой склероз, Фукусима как раз и получилась из-за землетрясения

Нормально там с землетрясением.
А Фукусима тоже была рассчитана на сильные землетрясения. Но дебильно спроектирована (кто там хочет от японцев и американцев АЭС?) Резервные генераторы стояли ниже уровня воды. И цунами их залило. Вследствие этого отключилась система охлаждения, и все прочие службы...
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