Отправлено: - 00:42

Уже не ваш земляк:

как там с землетрясениями?!Если мне не изменяет мой склероз, Фукусима как раз и получилась из-за землетрясения

Цитата:Нормально там с землетрясением.А Фукусима тоже была рассчитана на сильные землетрясения. Но дебильно спроектирована (кто там хочет от японцев и американцев АЭС?) Резервные генераторы стояли ниже уровня воды. И цунами их залило. Вследствие этого отключилась система охлаждения, и все прочие службы...