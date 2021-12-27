Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43162
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 12:11
Казахстану придется строить атомную станцию. Переговоры, в том числе и с «Росатомом», уже ведутся. Об этом заявил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, глава МФЦА «Астана» Кайрат Келимбетов.
Читать новость
Читать новость
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 14:22
Цитата:
Байден наверное))
abaika95:
Кто Казахстану предложил?)
Кто Казахстану предложил?)
Байден наверное))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 780
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 14:24
Цитата:
Говорят, что от радиации происходят мутации.
И если котов бенгальской породы поселить рядом с АЭС, то они через тысячи лет станут огромные, ростом с тигра.
А камыш на Балхаше вырастет огромным, как бамбуковый лес.
[Исправлено: serg kost, 27.12.2021 - 14:26]
maxsaf: А тигров не там ли собирались разводить?
Говорят, что от радиации происходят мутации.
И если котов бенгальской породы поселить рядом с АЭС, то они через тысячи лет станут огромные, ростом с тигра.
А камыш на Балхаше вырастет огромным, как бамбуковый лес.
[Исправлено: serg kost, 27.12.2021 - 14:26]
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 14:33
Цитата:
Тогда там надо сажать картошку. Ну и под сенокос земли выделить. Камыш ни люди, ни скотина есть не будут))
serg kost:
А камыш на Балхаше вырастет огромным, как бамбуковый лес.
А камыш на Балхаше вырастет огромным, как бамбуковый лес.
Тогда там надо сажать картошку. Ну и под сенокос земли выделить. Камыш ни люди, ни скотина есть не будут))
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23702
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 14:45
Цитата:
Будете, рыболовные удочки - делать,
и акул - ловить...
maxsaf:
. Камыш ни люди, ни скотина есть не будут))
. Камыш ни люди, ни скотина есть не будут))
Будете, рыболовные удочки - делать,
и акул - ловить...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7404
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 15:00
Блин..
Классно..
Вот если б тут начали строить, для нашего региона было бы вообще отлично..
Столько командировочных..
Классно..
Вот если б тут начали строить, для нашего региона было бы вообще отлично..
Столько командировочных..
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 16:02
Цитата:
Вроде про Венгров где-то было
[Исправлено: Alehander, 27.12.2021 - 16:10]
abaika95:
с кем ещё ведут переговоры?))
с кем ещё ведут переговоры?))
Вроде про Венгров где-то было
[Исправлено: Alehander, 27.12.2021 - 16:10]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14967
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 16:17
Цитата:
чего?
в Венгрии аэс Пакш СССР построил,
На всех четырёх энергоблоках станции используются
советские реакторные установки
а Пакш 2 строят с реакторами по российской технологии Росатома.
Alehander:
Вроде про Венгров где-то было
Вроде про Венгров где-то было
чего?
в Венгрии аэс Пакш СССР построил,
На всех четырёх энергоблоках станции используются
советские реакторные установки
а Пакш 2 строят с реакторами по российской технологии Росатома.
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 16:36
Типа опыт перенимать. Может быть и не строительства, а скорее жизни с АЭС.
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 28.12.21 - 00:05
Цитата:
Камыш ни люди, ни скотина есть не будут))
---
Зато какие маты камышитовые классные получатся! Экологически чистые!Останется только кизяком обмазать, и жильё готово!
maxsaf:
н
н
Камыш ни люди, ни скотина есть не будут))
---
Зато какие маты камышитовые классные получатся! Экологически чистые!Останется только кизяком обмазать, и жильё готово!
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 28.12.21 - 00:10
Я вот даже не сомневался, пока читал статью, что первым отметится животное! А у меня вопрос по поводу выбора места строительства - а как там с землетрясениями?!Если мне не изменяет мой склероз, Фукусима как раз и получилась из-за землетрясения.Попустыннее земель в Казахстане не осталось?! Или это великая проблема - протянуть провода до распределительного узла?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 780
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 28.12.21 - 00:42
Цитата:
Нормально там с землетрясением.
А Фукусима тоже была рассчитана на сильные землетрясения. Но дебильно спроектирована (кто там хочет от японцев и американцев АЭС?) Резервные генераторы стояли ниже уровня воды. И цунами их залило. Вследствие этого отключилась система охлаждения, и все прочие службы...
Уже не ваш земляк:
как там с землетрясениями?!Если мне не изменяет мой склероз, Фукусима как раз и получилась из-за землетрясения
как там с землетрясениями?!Если мне не изменяет мой склероз, Фукусима как раз и получилась из-за землетрясения
Нормально там с землетрясением.
А Фукусима тоже была рассчитана на сильные землетрясения. Но дебильно спроектирована (кто там хочет от японцев и американцев АЭС?) Резервные генераторы стояли ниже уровня воды. И цунами их залило. Вследствие этого отключилась система охлаждения, и все прочие службы...
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 57
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать