Re: Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать....

Отправлено: - 21:12

А как насчёт идеи, не новой, "отмотать" за кого-нибудь срок?

Я – зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни!



Золотой телёнок