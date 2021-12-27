Отправлено: - 19:56

drakon:

Не доверил бы. Мясо будут - недокладывать... Не доверил бы. Мясо будут - недокладывать...

Цитата:Аналогично!Я бы такие пельмени брать не стал!Был же уже отрицательный опыт. Их к обрезке веток деревьев подпустили.После этого весь город в пеньках и как пустыня.Так что к переборке картофеля их тоже лучше на пушечный выстрел не подпускать.