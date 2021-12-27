111: Пацана государство должно наградить.. Например подарить машину..
Предлагаю ещё найти и наградить того акима, который сделал непригодным для жизни тот посёлок из которого бежали на дачи к городу эти беженцы. Наверняка там абсолютно лишиши людей всякой работы и украли водопровод.
Тему статьи в этой газете можно считать нераскрытой как раз без тех вопросов почему эти дети оказались выживать зимой на дачах в опасном помещении.
Пора уже признать такую категорию БЕЖЕНЦАМИ и начать решать их проблемы на государственном уровне. При как можно меньшем участии местных чинушек, способных только украсть деревья с улиц города.
Лучшим подарком будет выехать этой семье в соседнюю страну, где многодетным семьям масса льгот, возможностей. И дачи используют только для отдыха летом, имея бесплатный проезд, даже за сотню км. Включая все виды транспорта вплоть до пригородных электричек и скоростных поездов для всех членов многодетной семьи.
Простой пример, двоюродная, богатая по тем временам была, и Россию попробовала на вкус, вернулась, продала дом в Кушмуруне за 600 долларов, приехала сюда, сняла хату, на 400 долларов накупила деткам вещичек в школу.. Квартира однушка тогда стоила на КСК 500 долларов.. Подорожали. Стали стоить 1000. Сколько я не говорил что в Рудном можно взять за 200 долларов, не захотела.. Так вот и живут на квартире до сих пор.. Хотя ее родная сестренка в России так сказать богачка коммерсантка, сын военный летчик, люди не бедные.. А вот это дело в характере... Сейчас сын снимает с женой, дочь снимает с мужем. А вот дома в Кушмуруне уже стоят дорого.. Вот кто виноват?
Сомневаюсь, что пацана достойно наградят дяденьки из акимата. Может лучше читателям НГ всем миром исполнить какую-нибудь его мечту? Семья скромная и это было бы лучше, чем грамота от ЧС. Елена Пиксельная, отзовитесь!
Марик! Нельзя летать верхом на самолётах. Нельзя красть водопровод в посёлках. Нельзя разрушать и превращать людей в беженцев. Нельзя с кучей детей пытаться выжить в летнем дачном домике с буржуйкой. Нельзя продавать единственное жильё, если в нем проживает ребёнок. Сначала нужно приобрести новое. Ковырять в носу можно.
Действия преступников - чиновников, совершивших массовые преступления по типу геноцида и уничтожения целых групп населенных пунктов должны расследоваться международными организациями.
Такие чиновники должны сидеть в тюрьме!
Помощью подобным беженцам должны занимать международные организации, так как собственное государство не в состоянии и невменяемо.
Действия костанайских чиновников совершивших преступления по ликвидации населенных пунктов и по созданию условий непригодных для жизни в этих населённых пунктах для групп лиц сельских жителей попадают под определение ГЕНОЦИД в огранизации ООН.
Под совершенно конкретную статью ООН предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы.
Согласно Статье IV Конвенции о геноциде субъектом этого преступления выступают «лица, совершающие геноцид или какие-либо другие из перечисленных в статье III деяний, …независимо от того, являются ли они ответственными по конституции правителями, должностными или частными лицами». То есть субъектами преступления геноцида выступают физические лица. Что касается ответственности государств, то, согласно статье IX, «Споры касающиеся ответственности государства за совершение геноцида или одного из других перечисленных в статье III, должны быть представлены в Международном Суде по просьбе любой из сторон в споре».
Таким образом, вопрос ответственности государства за совершение геноцида, решается Международным судом.
с 1998 года органом занимающимся этими преступлениями является Международный уголовный суд в Гааге.
111: Печка как и в деревнях, поддувало закрывается кочерышкой.. Да и сама центральная дверка.. Это буржуйка что ли?
Нет вроде не буржуйка. Обыкновенная печка железная ,дымоход уходит в колодцы из кирпича, сверху обычно кольца лежат ,через них можно уголь засыпать,ну и еду готовить,чайник разогревать. У меня в двухэтажке такая стояла,года три четыре наверное,потом газ протянул.
Кирпич да, мы тоже видим. Только почему-то не в дымоходах, почему-то силикатный и почему-то прислоненный к буржуйке.
Кстати из документации ООН написанной предельно понятно, видно, что любой гражданин может обратиться. Например по поводу беженцев с детьми пытающихся выжить в летних дачных домиках в климате Сибири в середине зимы. Это достаточно весомый повод.
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